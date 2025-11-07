Бражко и Батагов не помогут сборной против Франции и Исландии: кем Ребров заменил травмированных игроков

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров произвел две замены в команде накануне матчей против Франции и Исландии. Травмированных Арсения Батагова и Владимира Бражко заменят Тарас Михавко и Егор Назарина. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, передает УНН.

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский накануне матча в Лиге конференций против "Зрински", который "бело-синие" разгромили - 6:0, сообщал, что Бражко остался в Киеве, чтобы восстановиться после травмы.

На сегодняшний день из тех игроков, которые были в обойме, готовясь к матчу с "Шахтером", у нас только одна потеря - Владимир Бражко. К сожалению, он не сможет помочь нам по крайней мере в этой встрече. Он остался в Украине, поехал в Киев, чтобы восстанавливаться, проходить необходимые процедуры для того, чтобы готовиться к следующей игре. Эта потеря добавилась к отсутствию Кристиана Биловара, который продолжает восстанавливаться - говорил Шовковский накануне поединка.

Также СМИ сообщали, что Батагов получил травму на тренировке "Трабзонспора".

По результатам МРТ врачи прогнозируют, что вне игры Батагов будет около месяца.

Как сообщал УНН, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав, который будет готовиться к двум заключительным матчам группового этапа отбора ЧМ-2026 - против Франции и Исландии. В сборную впервые вызваны голкипер "Полесья" Евгений Волынец и защитник "Трабзонспора" Арсений Батагов, а также в сборную возвращается защитник "Динамо" Александр Караваев, который последний раз играл в составе национальной команды в 2023 году.

Национальная команда начнет сбор в понедельник, 10 ноября. Футболисты, выступающие в чемпионате Украины, будут добираться поездом/автобусом до польского Жешува, откуда самолетом переберутся в столицу Франции. Уже непосредственно в Париже к команде присоединятся легионеры.

В четверг, 13 ноября, в рамках отбора на Чемпионат мира-2026 Украина сыграет против сборной Франции на стадионе "Парк де Пренс". Старт поединка запланирован на 21:45.

Из Парижа в Варшаву команда планирует перелететь после обеда 14 ноября, где уже 16 ноября национальная сборная сыграет против команды Исландии в заключительном туре.

Adidas и Украинская ассоциация футбола представили новую форму национальной сборной Украины, вдохновленную гербом УНР 1918 года. Команда сыграет в ней в квалификации Чемпионата мира-2026 против Франции и Исландии 13 и 16 ноября.