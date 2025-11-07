Бражко и Батагов не помогут сборной против Франции и Исландии: кем Ребров заменил травмированных игроков

ukenru
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
Графики отключений электроэнергии
Выход GTA VI снова отложен7 ноября, 06:53 • 18579 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год07:49 • 14766 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto08:03 • 21393 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 202509:56 • 10109 просмотра
Британия готовит все рода войск для проведения операций в Украине - The Guardian11:56 • 5550 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов6 ноября, 13:00 • 43007 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает11:01 • 4812 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 202509:56 • 10189 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto08:03 • 21483 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год07:49 • 14843 просмотра
Выход GTA VI снова отложен7 ноября, 06:53 • 18657 просмотра
Бражко и Батагов не помогут сборной против Франции и Исландии: кем Ребров заменил травмированных игроков

Сергей Ребров заменил травмированных Арсения Батагова и Владимира Бражко на Тараса Михавко и Егора Назарину в сборной Украины. Изменения произошли накануне матчей против Франции и Исландии.

Бражко и Батагов не помогут сборной против Франции и Исландии: кем Ребров заменил травмированных игроков

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров произвел две замены в команде накануне матчей против Франции и Исландии. Травмированных Арсения Батагова и Владимира Бражко заменят Тарас Михавко и Егор Назарина. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, передает УНН.

Подробности

Две замены в национальной сборной накануне матчей против Франции и Исландии. Травмированных Арсения Батагова и Владимира Бражко заменят Тарас Михавко и Егор Назарина

- сообщили в УАФ.

Дополнение

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский накануне матча в Лиге конференций против "Зрински", который "бело-синие" разгромили - 6:0, сообщал, что Бражко остался в Киеве, чтобы восстановиться после травмы.

На сегодняшний день из тех игроков, которые были в обойме, готовясь к матчу с "Шахтером", у нас только одна потеря - Владимир Бражко. К сожалению, он не сможет помочь нам по крайней мере в этой встрече. Он остался в Украине, поехал в Киев, чтобы восстанавливаться, проходить необходимые процедуры для того, чтобы готовиться к следующей игре. Эта потеря добавилась к отсутствию Кристиана Биловара, который продолжает восстанавливаться

 - говорил Шовковский накануне поединка.

Также СМИ сообщали, что Батагов получил травму на тренировке "Трабзонспора".

По результатам МРТ врачи прогнозируют, что вне игры Батагов будет около месяца. 

Напомним

Как сообщал УНН, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав, который будет готовиться к двум заключительным матчам группового этапа отбора ЧМ-2026 - против Франции и Исландии. В сборную впервые вызваны голкипер "Полесья" Евгений Волынец и защитник "Трабзонспора" Арсений Батагов, а также в сборную возвращается защитник "Динамо" Александр Караваев, который последний раз играл в составе национальной команды в 2023 году.

Национальная команда начнет сбор в понедельник, 10 ноября. Футболисты, выступающие в чемпионате Украины, будут добираться поездом/автобусом до польского Жешува, откуда самолетом переберутся в столицу Франции. Уже непосредственно в Париже к команде присоединятся легионеры.

В четверг, 13 ноября, в рамках отбора на Чемпионат мира-2026 Украина сыграет против сборной Франции на стадионе "Парк де Пренс". Старт поединка запланирован на 21:45.

Из Парижа в Варшаву команда планирует перелететь после обеда 14 ноября, где уже 16 ноября национальная сборная сыграет против команды Исландии в заключительном туре.

Adidas и Украинская ассоциация футбола представили новую форму национальной сборной Украины, вдохновленную гербом УНР 1918 года. Команда сыграет в ней в квалификации Чемпионата мира-2026 против Франции и Исландии 13 и 16 ноября.

Павел Башинский

