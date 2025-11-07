Бражко та Батагов не допоможуть збірній проти Франції та Ісландії: ким Ребров замінив травмованих гравців

ukenru
11:23 • 8904 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
09:48 • 27262 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
09:46 • 28054 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 32965 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 27777 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
7 листопада, 03:41 • 29305 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 29465 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 32704 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 70483 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 58802 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Вихід GTA VI знову відкладено7 листопада, 06:53 • 19523 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік7 листопада, 07:49 • 15751 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto08:03 • 22495 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 202509:56 • 11097 перегляди
Британія готує всі роди військ для здійснення операцій в Україні - The Guardian11:56 • 6876 перегляди
Публікації
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком13:34 • 1784 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
09:48 • 27246 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
09:46 • 28042 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 32955 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 70477 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Музикант
Олександр Сирський
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Дніпропетровська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає11:01 • 5692 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 202509:56 • 11291 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto08:03 • 22704 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік7 листопада, 07:49 • 15942 перегляди
Вихід GTA VI знову відкладено7 листопада, 06:53 • 19706 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Ракетна система С-400
Дипломатка

Бражко та Батагов не допоможуть збірній проти Франції та Ісландії: ким Ребров замінив травмованих гравців

Київ • УНН

 • 434 перегляди

Сергій Ребров замінив травмованих Арсенія Батагова та Володимира Бражка на Тараса Михавка та Єгора Назарину у збірній України. Зміни відбулися напередодні матчів проти Франції та Ісландії.

Бражко та Батагов не допоможуть збірній проти Франції та Ісландії: ким Ребров замінив травмованих гравців

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров зробив дві зміни у команді напередодні матчів проти Франції та Ісландії. Травмованих Арсенія Батагова та Володимира Бражка замінять Тарас Михавко та Єгор Назарина. Про це повідомляє Українська асоціація футболу, передає УНН.

Деталі

Дві зміни у національній збірній напередодні матчів проти Франції та Ісландії. Травмованих Арсенія Батагова та Володимира Бражка замінять Тарас Михавко та Єгор Назарина

- повідомили в УАФ.

Доповнення

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський напередодні матчу у Лізі конференцій проти "Зрінські", який "біло-сині" розтрощили - 6:0, повідомляв, що Бражко залишився у Києві аби відновитися після травми.

На сьогоднішній день з тих гравців, які були в обоймі, готуючись до матчу з "Шахтарем", у нас тільки одна втрата - Володимир Бражко. На жаль, він не зможе допомогти нам принаймні в цій зустрічі. Він залишився в Україні, поїхав до Києва аби відновлюватися, проходити необхідні процедури для того, щоб готуватися до наступної гри. Ця втрата додалася до відсутності Крістіана Біловара, який продовжує відновлюватися

 - казав Шовковський напередодні поєдинку.

Також ЗМІ повідомляли, що Батагов отримав травму на тренуванні "Трабзонспора".

За результатами МРТ лікарі прогнозують, що поза грою Батагов буде близько місяця. 

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив склад, який готуватиметься до двох заключних матчів групового етапу відбору ЧС-2026 - проти Франції та Ісландії. До збірної вперше викликано голкіпера "Полісся" Євгенія Волинця та захисника "Трабзонспора" Арсенія Батагова, а також до збірної повертається захисник "Динамо" Олександр Караваєв, який востаннє грав у складі національної команди у 2023 році.

Національна команда розпочне збір в понеділок, 10 листопада. Футболісти, які виступають у чемпіонаті України, добиратимуться потягом/автобусом до польського Жешува, звідки літаком переберуться до столиці Франції. Уже безпосередньо в Парижі до команди приєднаються легіонери.

У четвер, 13 листопада, в рамках відбору на Чемпіонат світу-2026 Україна зіграє проти збірної Франції на стадіоні "Парк де Пренс". Старт поєдинку заплановано на 21:45.

Із Парижа до Варшави команда планує перелетіти по обіді 14 листопада, де вже 16 листопада національна збірна зіграє проти команди Ісландії у заключному турі.

Adidas та Українська асоціація футболу представили нову форму національної збірної України, натхненну гербом УНР 1918 року. Команда зіграє в ній у кваліфікації Чемпіонату світу-2026 проти Франції та Ісландії 13 та 16 листопада.

Павло Башинський

Спорт
Adidas
Варшава
Ісландія
Париж
Франція
Україна
Київ