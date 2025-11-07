Бражко та Батагов не допоможуть збірній проти Франції та Ісландії: ким Ребров замінив травмованих гравців

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров зробив дві зміни у команді напередодні матчів проти Франції та Ісландії. Травмованих Арсенія Батагова та Володимира Бражка замінять Тарас Михавко та Єгор Назарина. Про це повідомляє Українська асоціація футболу, передає УНН.

Деталі

Доповнення

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський напередодні матчу у Лізі конференцій проти "Зрінські", який "біло-сині" розтрощили - 6:0, повідомляв, що Бражко залишився у Києві аби відновитися після травми.

На сьогоднішній день з тих гравців, які були в обоймі, готуючись до матчу з "Шахтарем", у нас тільки одна втрата - Володимир Бражко. На жаль, він не зможе допомогти нам принаймні в цій зустрічі. Він залишився в Україні, поїхав до Києва аби відновлюватися, проходити необхідні процедури для того, щоб готуватися до наступної гри. Ця втрата додалася до відсутності Крістіана Біловара, який продовжує відновлюватися - казав Шовковський напередодні поєдинку.

Також ЗМІ повідомляли, що Батагов отримав травму на тренуванні "Трабзонспора".

За результатами МРТ лікарі прогнозують, що поза грою Батагов буде близько місяця.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив склад, який готуватиметься до двох заключних матчів групового етапу відбору ЧС-2026 - проти Франції та Ісландії. До збірної вперше викликано голкіпера "Полісся" Євгенія Волинця та захисника "Трабзонспора" Арсенія Батагова, а також до збірної повертається захисник "Динамо" Олександр Караваєв, який востаннє грав у складі національної команди у 2023 році.

Національна команда розпочне збір в понеділок, 10 листопада. Футболісти, які виступають у чемпіонаті України, добиратимуться потягом/автобусом до польського Жешува, звідки літаком переберуться до столиці Франції. Уже безпосередньо в Парижі до команди приєднаються легіонери.

У четвер, 13 листопада, в рамках відбору на Чемпіонат світу-2026 Україна зіграє проти збірної Франції на стадіоні "Парк де Пренс". Старт поєдинку заплановано на 21:45.

Із Парижа до Варшави команда планує перелетіти по обіді 14 листопада, де вже 16 листопада національна збірна зіграє проти команди Ісландії у заключному турі.

Adidas та Українська асоціація футболу представили нову форму національної збірної України, натхненну гербом УНР 1918 року. Команда зіграє в ній у кваліфікації Чемпіонату світу-2026 проти Франції та Ісландії 13 та 16 листопада.