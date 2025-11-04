Відбір до ЧС-2026: Ребров оголосив склад збірної України - дебютні виклики Волинця та Батагова, повернення Караваєва

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив склад, який готуватиметься до двох заключних матчів групового етапу відбору ЧС-2026 — проти Франції та Ісландії. До збірної вперше викликано голкіпера "Полісся" Євгенія Волинця та захисника "Трабзонспора" Арсенія Батагова, а також до збірної повертається захисник "Динамо" Олександр Караваєв, який востаннє грав у складі національної команди у 2023 році. Про це пише УНН з посиланням на УАФ.

Деталі

До основного списку увійшли 25 футболістів. Ще десятеро виконавців перебувають у резервному.

Склад збірної України:

Воротарі: Євгеній Волинець ("Полісся" Житомир), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк).

Захисники: Ілля Забарний ("Парі Сен-Жермен" Париж, Франція), Олександр Сваток ("Остін", США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі - "Шахтар" Донецьк), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Богдан Михайліченко ("Полісся" Житомир), Олександр Караваєв ("Динамо" Київ), Арсеній Батагов ("Трабзонспор" Трабзон, Туреччина).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Іван Калюжний ("Металіст 1925" Харків), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва - "Динамо" Київ), Георгій Судаков ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Олег Очеретько ("Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк ("Полісся" Житомир), Руслан Маліновський ("Дженоа" Генуя, Італія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Туреччина).

Нападники: Артем Довбик ("Рома" Рим, Італія), Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція).

Резервний список: Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Олександр Тимчик, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі - "Динамо" Київ), Максим Таловєров ("Сток Сіті", Англія), Артем Бондаренко, Єгор Назарина (обидва - "Шахтар" Донецьк), Олександр Назаренко, Владислав Велетень (обидва - "Полісся" Житомир).

Доповнення

Національна команда розпочне збір в понеділок, 10 листопада. Футболісти, які виступають у чемпіонаті України, добиратимуться потягом/автобусом до польського Жешува, звідки літаком переберуться до столиці Франції. Уже безпосередньо в Парижі до команди приєднаються легіонери.

У четвер, 13 листопада, в рамках відбору на Чемпіонат світу-2026 Україна зіграє проти збірної Франції на стадіоні "Парк де Пренс". Старт поєдинку заплановано на 21:45.

Із Парижа до Варшави команда планує перелетіти по обіді 14 листопада, де вже 16 листопада національна збірна зіграє проти команди Ісландії у заключному турі.

Нагадаємо

Збірна України з футболу здобула другу поспіль перемогу у кваліфікації до Чемпіонату Світу-2026. У матчі четвертого туру групи D підопічні Сергія Реброва в номінально домашньому матчі, який відбувався у польському Кракові, виявилися сильнішими за команду Азербайджану.