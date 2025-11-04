ukenru
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв'язку в Україні
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістику
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 років
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Відбір до ЧС-2026: Ребров оголосив склад збірної України - дебютні виклики Волинця та Батагова, повернення Караваєва

Київ • УНН

 • 582 перегляди

Сергій Ребров назвав склад на матчі відбору ЧС-2026 проти Франції та Ісландії. До списку вперше потрапили Євгеній Волинець та Арсеній Батагов, а також повернувся Олександр Караваєв.

Відбір до ЧС-2026: Ребров оголосив склад збірної України - дебютні виклики Волинця та Батагова, повернення Караваєва

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив склад, який готуватиметься до двох заключних матчів групового етапу відбору ЧС-2026 — проти Франції та Ісландії. До збірної вперше викликано голкіпера "Полісся" Євгенія Волинця та захисника "Трабзонспора" Арсенія Батагова, а також до збірної повертається захисник "Динамо" Олександр Караваєв, який востаннє грав у складі національної команди у 2023 році. Про це пише УНН з посиланням на УАФ.

Деталі

До основного списку увійшли 25 футболістів. Ще десятеро виконавців перебувають у резервному.

Склад збірної України:

Воротарі: Євгеній Волинець ("Полісся" Житомир), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк).

Захисники: Ілля Забарний ("Парі Сен-Жермен" Париж, Франція), Олександр Сваток ("Остін", США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі - "Шахтар" Донецьк), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Богдан Михайліченко ("Полісся" Житомир), Олександр Караваєв ("Динамо" Київ), Арсеній Батагов ("Трабзонспор" Трабзон, Туреччина).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Іван Калюжний ("Металіст 1925" Харків), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва - "Динамо" Київ), Георгій Судаков ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Олег Очеретько ("Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк ("Полісся" Житомир), Руслан Маліновський ("Дженоа" Генуя, Італія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Туреччина).

Нападники: Артем Довбик ("Рома" Рим, Італія), Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція).

Резервний список: Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Олександр Тимчик, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі - "Динамо" Київ), Максим Таловєров ("Сток Сіті", Англія), Артем Бондаренко, Єгор Назарина (обидва - "Шахтар" Донецьк), Олександр Назаренко, Владислав Велетень (обидва - "Полісся" Житомир).

Доповнення

Національна команда розпочне збір в понеділок, 10 листопада. Футболісти, які виступають у чемпіонаті України, добиратимуться потягом/автобусом до польського Жешува, звідки літаком переберуться до столиці Франції. Уже безпосередньо в Парижі до команди приєднаються легіонери.

У четвер, 13 листопада, в рамках відбору на Чемпіонат світу-2026 Україна зіграє проти збірної Франції на стадіоні "Парк де Пренс". Старт поєдинку заплановано на 21:45.

Із Парижа до Варшави команда планує перелетіти по обіді 14 листопада, де вже 16 листопада національна збірна зіграє проти команди Ісландії у заключному турі.

Нагадаємо

Збірна України з футболу здобула другу поспіль перемогу у кваліфікації до Чемпіонату Світу-2026. У матчі четвертого туру групи D підопічні Сергія Реброва в номінально домашньому матчі, який відбувався у польському Кракові, виявилися сильнішими за команду Азербайджану.

Павло Башинський

Спорт
ФК «Металіст 1925»
Сергій Ребров
Ліверпуль
Рим
Краків
Азербайджан
Варшава
Ісландія
Париж
Франція
Греція
Італія
Іспанія
Лісабон
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Київ
Харків
Польща