В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
Дизайн натхненний гербом УНР: УАФ представила нову форму збірної України

Київ • УНН

Adidas та Українська асоціація футболу представили нову форму національної збірної України, натхненну гербом УНР 1918 року. Команда зіграє в ній у кваліфікації Чемпіонату світу-2026 проти Франції та Ісландії 13 та 16 листопада.

Дизайн натхненний гербом УНР: УАФ представила нову форму збірної України

Аdidas та Українська асоціація футболу представили нову форму національної збірної України, в якій команда зіграє вже найближчим часом в кваліфікації Чемпіонату світу-2026 проти Франції та Ісландії. Новий дизайн натхненний гербом Української Народної Республіки, створеним Василем Кричевським у 1918 році.

Про це йдеться на сайті УАФ, передає УНН.

Деталі

Сьогодні adidas та Українська асоціація футболу представляють нову ексклюзивну форму національної збірної України, в якій команда зіграє вже 13 та 16 листопада в кваліфікаційних матчах чемпіонату світу-2026 проти збірних Франції та Ісландії. Форма поєднує сучасність і глибокі історичні символи державності

- повідомили в УАФ.

Новий дизайн створено через переосмислення елементів герба Української Народної Республіки, який у 1918 році розробив художник і архітектор Василь Кричевський. Він узяв за основу тризуб князя Володимира Великого, а стилізований оливковий вінок навколо нього символізував миролюбність Української Народної Республіки.

Як зазначив президент УАФ Андрій Шевченко, "форма створена з повагою до тисячолітньої історії України, до багатовікового пошуку свого місця в світі та власного шляху".

Кожен новий матч - це шанс показати світові, хто ми є, хто такі українці. Ця форма створена з повагою до тисячолітньої історії України, до багатовікового пошуку свого місця в світі та власного шляху. Цей орнамент - нагадування, що і на початку ХХ століття, і сьогодні українці виборюють право на власну державу

 - заявив Шевченко.

З 6 листопада нова форма збірної України буде доступна для вболівальників у магазинах adidas та на сайті - shop.uaf.ua.

Нагадаємо 

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив склад, який готуватиметься до двох заключних матчів групового етапу відбору ЧС-2026 — проти Франції та Ісландії.

До збірної вперше викликано голкіпера "Полісся" Євгенія Волинця та захисника "Трабзонспора" Арсенія Батагова, а також до збірної повертається захисник "Динамо" Олександр Караваєв, який востаннє грав у складі національної команди у 2023 році. 

Павло Башинський

