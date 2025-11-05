Дизайн натхненний гербом УНР: УАФ представила нову форму збірної України
Adidas та Українська асоціація футболу представили нову форму національної збірної України, натхненну гербом УНР 1918 року. Команда зіграє в ній у кваліфікації Чемпіонату світу-2026 проти Франції та Ісландії 13 та 16 листопада.
Деталі
Сьогодні adidas та Українська асоціація футболу представляють нову ексклюзивну форму національної збірної України, в якій команда зіграє вже 13 та 16 листопада в кваліфікаційних матчах чемпіонату світу-2026 проти збірних Франції та Ісландії. Форма поєднує сучасність і глибокі історичні символи державності
Новий дизайн створено через переосмислення елементів герба Української Народної Республіки, який у 1918 році розробив художник і архітектор Василь Кричевський. Він узяв за основу тризуб князя Володимира Великого, а стилізований оливковий вінок навколо нього символізував миролюбність Української Народної Республіки.
Як зазначив президент УАФ Андрій Шевченко, "форма створена з повагою до тисячолітньої історії України, до багатовікового пошуку свого місця в світі та власного шляху".
Кожен новий матч - це шанс показати світові, хто ми є, хто такі українці. Ця форма створена з повагою до тисячолітньої історії України, до багатовікового пошуку свого місця в світі та власного шляху. Цей орнамент - нагадування, що і на початку ХХ століття, і сьогодні українці виборюють право на власну державу
З 6 листопада нова форма збірної України буде доступна для вболівальників у магазинах adidas та на сайті - shop.uaf.ua.
Нагадаємо
Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив склад, який готуватиметься до двох заключних матчів групового етапу відбору ЧС-2026 — проти Франції та Ісландії.
До збірної вперше викликано голкіпера "Полісся" Євгенія Волинця та захисника "Трабзонспора" Арсенія Батагова, а також до збірної повертається захисник "Динамо" Олександр Караваєв, який востаннє грав у складі національної команди у 2023 році.