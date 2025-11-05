ukenru
Дизайн вдохновлен гербом УНР: УАФ представила новую форму сборной Украины

Киев • УНН

 • 772 просмотра

Adidas и Украинская ассоциация футбола представили новую форму национальной сборной Украины, вдохновленную гербом УНР 1918 года. Команда сыграет в ней в квалификации Чемпионата мира-2026 против Франции и Исландии 13 и 16 ноября.

Павел Башинский

Спорт
Бренд
Война в Украине
Андрей Шевченко
Adidas
Исландия
Франция
Украина