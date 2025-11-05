Дизайн вдохновлен гербом УНР: УАФ представила новую форму сборной Украины
Киев • УНН
Adidas и Украинская ассоциация футбола представили новую форму национальной сборной Украины, вдохновленную гербом УНР 1918 года. Команда сыграет в ней в квалификации Чемпионата мира-2026 против Франции и Исландии 13 и 16 ноября.
Adidas и Украинская ассоциация футбола представили новую форму национальной сборной Украины, в которой команда сыграет уже в ближайшее время в квалификации Чемпионата мира-2026 против Франции и Исландии. Новый дизайн вдохновлен гербом Украинской Народной Республики, созданным Василием Кричевским в 1918 году.
Об этом говорится на сайте УАФ, передает УНН.
Подробности
Сегодня adidas и Украинская ассоциация футбола представляют новую эксклюзивную форму национальной сборной Украины, в которой команда сыграет уже 13 и 16 ноября в квалификационных матчах чемпионата мира-2026 против сборных Франции и Исландии. Форма сочетает современность и глубокие исторические символы государственности
Новый дизайн создан путем переосмысления элементов герба Украинской Народной Республики, который в 1918 году разработал художник и архитектор Василий Кричевский. Он взял за основу трезубец князя Владимира Великого, а стилизованный оливковый венок вокруг него символизировал миролюбие Украинской Народной Республики.
Как отметил президент УАФ Андрей Шевченко, "форма создана с уважением к тысячелетней истории Украины, к многовековому поиску своего места в мире и собственного пути".
Каждый новый матч - это шанс показать миру, кто мы есть, кто такие украинцы. Эта форма создана с уважением к тысячелетней истории Украины, к многовековому поиску своего места в мире и собственного пути. Этот орнамент - напоминание, что и в начале ХХ века, и сегодня украинцы борются за право на собственное государство
С 6 ноября новая форма сборной Украины будет доступна для болельщиков в магазинах adidas и на сайте - shop.uaf.ua.
Напомним
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав, который будет готовиться к двум заключительным матчам группового этапа отбора ЧМ-2026 — против Франции и Исландии.
В сборную впервые вызваны голкипер "Полесья" Евгений Волынец и защитник "Трабзонспора" Арсений Батагов, а также в сборную возвращается защитник "Динамо" Александр Караваев, который последний раз играл в составе национальной команды в 2023 году.