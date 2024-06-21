Полузащитнику сборной Украины на 53-й минуте матча Николаю Шапаренко удалось сравнять счет в игре против словаков. Таким образом, Шапаренко забил первый гол сборной на Евро-2024. На табло ничья - 1:1, передает УНН.

Детали

Так, на 53-й минуте матча Владимир Бражко отобрал мяч на своей половине поля и отдал на Михаила Мудрика, который выбежал в быструю контратаку. Мудрик, двигаясь по центру, отдал пас на Артема Довбика, однако стремительность атаки была утрачена. Но Довбик нашел пасом Георгия Судакова, который отдал на ход Александру Зинченко, который в свою очередь прострелил в штрафную, где первым на мяче оказался Николай Шапаренко и отправил кожаного в левый нижний угол ворот Мартина Дубравки.

На табло ничья -1: 1.

Напомним

Сборная Словакии на 17 минуте матча усилиями Шранца открыла счет.