Словаччина - Україна: Микола Шапаренко зрівнює рахунок
Київ • УНН
Микола Шапаренко забив перший гол за збірну України на Євро-2024, зрівнявши рахунок 1:1 у матчі зі Словаччиною на 53-й хвилині.
Півзахиснику збірної України на 53-тій хвилині матчу Миколі Шапаренку вдалося зрівняти рахунок у грі проти словаків. Таким чином, Шапаренко забив перший гол збірної на Євро-2024. На табло нічия -1:1, передає УНН.
Деталі
Так, на 53-тій хвилині матчу Володимир Бражко відібрав м’яч на своїй половині поля та віддав на Михайла Мудрика, який вибіг у швидку контратаку. Мудрик рухаючися центром віддав пас на Артема Довбика, однак стрімкість атаки була втрачена. Але Довбик знайшов пасом Георгія Судакова, який віддав на хід Олександру Зінченку, який у свою чергу прострелив до штрафного майданчику, де першим на м’ячі опинився Микола Шапаренко та відправив шкіряного у лівий нижній кут воріт Мартіна Дубравки.
На табло нічия -1:1.
Нагадаємо
Збірна Словаччини на 17 хвилині матчу зусиллями Шранца відкрила рахунок.