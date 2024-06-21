Словаччина - Україна: словаки зусиллями Шранца відкрили рахунок
Київ • УНН
У матчі групового етапу Євро-2024 між Словаччиною та Україною словацький нападник Іван Шранц забив перший гол на 17-й хвилині і вивів Словаччину вперед з рахунком 1:0.
У матчі Словаччина - Україна в рамках другого туру групового етапу Євро-2024 відкрито рахунок. Нападник збірної Словаччини Іван Шранц відкрив рахунок в матчі - 1:0 на користь словаків, передає УНН.
Деталі
Так, на 17-й хвилині матчу Гараслін вкинув аут на Ганцко, який подав м’яч до штрафного майданчик, де першим на м’ячі опинився словацький нападник Іван Шранц, який і замкнув подачу головою. Рахунок в матчі - 1:0 на користь словаків.
Нагадаємо
Збірна України зустрічається зі збірною Словаччини в рамках другого туру групового етапу Євро-2024.