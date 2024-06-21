В матче Словакия – Украина в рамках второго тура группового этапа Евро-2024 открыт счет. Нападающий сборной Словакии Иван Шранц открыл счет в матче – 1:0 в пользу словаков, передает УНН.

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Так, на 17-й минуте матча Гараслин бросил аут на Ганцко, который подал мяч в штрафную площадку, где первым на мяче оказался словацкий нападающий Иван Шранц, который и замкнул подачу головой. Счет в матче - 1:0 в пользу словаков.

Напомним

Сборная Украины встречается со сборной Словакии в рамках второго тура группового этапа Евро-2024.