Словаччина - Україна: стали відомі стартові склади команд
Київ • УНН
Національна збірна України з футболу, у складі якої відбулися чотири зміни в порівнянні з попереднім складом, зустрінеться зі Словаччиною у другому турі групового етапу Євро-2024 сьогодні в Дюссельдорфі, Німеччина.
Сьогодні збірна України зустрінеться зі збірною Словаччини в рамках другого туру групового етапу Євро-2024. Українська асоціація футболу оприлюднила стартовий склад синьо-жовтих, передає УНН.
Деталі
Матч між Україною та Словаччиною відбудеться сьогодні, 17 червня. Стартовий свисток на "Меркур Шпіль-Арена" пролунає о 16:00.
Вже відомі стартові склади обох команд.
У порівнянні з матчем Румунією, Ребров зробив чотири заміни. Замість Андрія Луніна у воротах зіграє Анатолій Трубін, справа в захисті замість Юхима Коноплі зіграє Олександр Тимчик, в центрі півзахисту замість Тараса Степаненка зіграє Володимир Бражко, а замість крайнього нападника Віктора Циганкова зіграє Андрій Ярмоленко.
Загалом склад збірної України виглядає наступним чином: у воротах Анатолій Трубін, у захисті - Олександр Тимчик, Микола Матвієнко, Ілля Забарний та Олександр Зінченко. У півзахисті - Микола Шапаренко, Володимир Бражко та Георгій Судаков. На флангах атаки - Михайло Мудрик та Андрій Ярмоленко, а на вістрі - Артем Довбик.
Нагадаємо
Збірна України проведе свій другий матч групового етапу Євро-2024 з футболу проти Словаччини в німецькому Дюссельдорфі сьогодні, 21 червня.