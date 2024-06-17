Румыния - Украина: стали известны стартовые составы команд

Сегодня Украина в Германии стартует на Евро-2024. Сборная Украины встретится с Румынией в рамках первого тура группового этапа Евро-2024. Украинская ассоциация футбола обнародовала стартовый состав украинской сборной, передает УНН.

Детали

Матч Румыния - Украина состоится сегодня, 17 июня. Стартовый свисток на Альянц Арене в Мюнхене прозвучит в 16:00.

Уже известны стартовые составы обеих команд.

Сборную Украины на воротах будет защищать Андрей Лунин. В защите сыграют - Ефим Конопля, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Александр Зинченко. В центре полузащиты - Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Тарас Степаненко.

В нападении сыграют Артем Довбык, Михаил Мудрик и Виктор Цыганков. Основной левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко остался на скамейке запасных из-за восстановления после травмы.

Состав сборной Румынии: в воротах сыграет Флорин Нице, в защите - Андрей Рациу, Дрегушин Раду, Андрей Бурке, Никушор Банку. В полузащите - Мариус Марин, Резван Марин, Деннис Ман, Николае Станчу, Флоринель Коман. В нападении один нападающий - Денис Дрегуш.

Напомним,

Сборная Украины по футболу сегодня, 17 июня, в Мюнхене на "Арена Мюнхен" проведет свой первый матч группового раунда Евро-2024, против команды Румынии.