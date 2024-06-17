Румунія - Україна: стали відомі стартові склади команд
Київ • УНН
Україна та Румунія зійдуться у першому матчі групового етапу Євро-2024.
Сьогодні Україна у Німеччині стартує на Євро-2024. Збірна України зустрінеться з Румунією в рамках першого туру групового етапу Євро-2024. Українська асоціація футболу оприлюднила стартовий склад української збірної, передає УНН.
Деталі
Матч Румунія – Україна відбудеться сьогодні, 17 червня. Стартовий свисток на Альянц Арені в Мюнхені пролунає о 16:00.
Вже відомі стартові склади обох команд.
Збірну України на воротах захищатиме Андрій Лунін. В захисті зіграють - Юхим Конопля, Микола Матвієнко, Ілля Забарний, Олександр Зінченко. В центрі півзахисту - Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Тарас Степаненко.
У нападі зіграють Артем Довбик, Михайло Мудрик та Віктор Циганков. Основний лівий захисник збірної України Віталій Миколенко залишився на лаві запасних через відновлення після травми.
Склад збірної Румунії: у воротах зіграє Флорін Ніце, у захисті - Андрєй Раціу, Дрегушин Раду, Андрей Бурке, Нікушор Банку. У півзахисті - Маріус Марін, Резван Марін, Денніс Ман, Наколає Станчу, Флорінель Коман. У нападі один нападник - Деніс Дрегуш.
Нагадаємо
Збірна України з футболу сьогодні, 17 червня, в Мюнхені на "Арена Мюнхен" проведе свій перший матч групового раунду Євро-2024, проти команди Румунії.