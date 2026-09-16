Мальдера объявил состав сборной на Лигу наций

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера объявил состав главной команды, которая будет готовиться к матчам Лиги наций 2026/2027 против Венгрии и Грузии, передает УНН.

Детали

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика"), Дмитрий Ризник ("Шахтер"), Георгий Ермаков ("Харьков");

Защитники: Илья Забарный ("ПСЖ"), Николай Матвиенко и Валерий Бондарь ("Шахтер"), Тарас Михавко ("Динамо"), Виталий Миколенко ("Эвертон"), Эдуард Сарапий и Богдан Михайличенко ("Полесье"), Илья Крупский ("Харьков"), Александр Драмбаев "(ЛНЗ");

Полузащитники: Олег Очеретько и Егор Назарина ("Шахтер"), Владимир Бражко и Николай Шапаренко ("Динамо"), Георгий Судаков ("Бенфика").

Нападающие: Виктор Цыганков ("Аякс"), Александр Зубков ("АЕК"), Александр Назаренко ("Полесье"), Андрей Ярмоленко и Матвей Пономаренко ("Динамо"), Данило Сикан ("Андерлехт"), Владислав Ванат ("Жирона"), Роман Яремчук ("Олимпиакос"), Артем Довбик ("Болонья").

Резерв: Александр Романчук ("Университатя"), Александр Пихаленок ("Динамо"), Роман Вантух ("Карпаты"), Дмитрий Крыськив, Александр Караваев ("Шахтер"), Артем Бондаренко ("Аль-Ахли"), Игорь Краснопир и Владислав Велетень ("Полесье"), Артем Шабанов ("Харьков") и Геннадий Синчук ("Монреаль").

Отметим, дебютные вызовы получили вингер польского "Гурника" Максим Хлань, Артем Степанов из нидерландского "Утрехта", а также полузащитник английского "Линкольна" Иван Варфоломеев.

Кроме того, в сборную возвращается Александр Андриевский из "Полесья", который в последний раз выступал за главную команду в 2017 году.

Дополнение

Украина начнет выступления в Лиге наций 25 сентября матчем против Венгрии на выезде. Наша сборная попала в группу В2 Лиги наций 2026/2027, где кроме Венгрии также будут выступать Грузия и Северная Ирландия. Турнир связан с квалификацией Евро-2028.

28 сентября Украина сыграет против Грузии также на выезде, а следующие два поединка будут номинально домашними:

2 октября против Северной Ирландии;

5 октября против Венгрии.

Место проведения домашнего матча против Грузии, который должен пройти в ноябре, еще не определено.

"Домашние" матчи Лиги наций сборная Украины проведет в Словакии