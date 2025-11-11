Официальный вердикт: Довбик из-за травмы не сыграет в матчах против Франции и Исландии

Украинский форвард Артем Довбик из итальянской "Ромы" не сыграет в ближайших матчах отбора к чемпионату мира 2026 года против Франции и Исландии. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Подробности

Нападающий сборной Украины и "Ромы" Артем Довбик получил повреждение в игре 11-го тура итальянской Серии А против "Удинезе". - говорится в сообщении.

Артем Довбик не поможет национальной команде Украины в ноябрьских матчах отбора ЧМ-2026, а именно - в матчах против Франции и Исландии.

Напомним

Сергей Ребров заменил травмированных Арсения Батагова и Владимира Бражко на Тараса Михавко и Егора Назарину в сборной Украины. Изменения произошли накануне матчей против Франции и Исландии.

