Официальный вердикт: Довбик из-за травмы не сыграет в матчах против Франции и Исландии
Киев • УНН
Нападающий Ромы и сборной Украины Артем Довбик пропускает важные матчи отбора к ЧМ-2026. Украинский футболист получил травму в матче 11-го тура итальянской Серии А.
Украинский форвард Артем Довбик из итальянской "Ромы" не сыграет в ближайших матчах отбора к чемпионату мира 2026 года против Франции и Исландии. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.
Подробности
Нападающий сборной Украины и "Ромы" Артем Довбик получил повреждение в игре 11-го тура итальянской Серии А против "Удинезе".
Артем Довбик не поможет национальной команде Украины в ноябрьских матчах отбора ЧМ-2026, а именно - в матчах против Франции и Исландии.
Напомним
Сергей Ребров заменил травмированных Арсения Батагова и Владимира Бражко на Тараса Михавко и Егора Назарину в сборной Украины. Изменения произошли накануне матчей против Франции и Исландии.
ФИФА назвала главных претендентов на звание лучшего тренера футбольной сборной 2025 года07.11.25, 10:56 • 2433 просмотра