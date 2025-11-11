Офіційний вердикт: Довбик через травму не зіграє у матчах проти Франції та Ісландії
Київ • УНН
Нападник Роми та збірної України Артем Довбик пропускає важливі матчів відбору до ЧС-2026. Український футболіст зазнав травми у матчі 11-го туру італійської Серії А.
Український форвард Артем Довбик італійської "Роми" не зіграє у найближчих матчах, у рамках відбору до чемпіонату світу 2026 року, проти Франції та Ісландії. Передає УНН із посиланням на пресслужбу УАФ.
Деталі
Нападник збірної України та "Роми" Артем Довбик зазнав ушкодження, у грі 11-го туру італійської Серії А проти "Удінезе"
Артем Довбик не не допоможе національній команді України в листопадових матчах відбору ЧС-2026, а саме - у матчах проти Франції та Ісландії.
Нагадаємо
Сергій Ребров замінив травмованих Арсенія Батагова та Володимира Бражка на Тараса Михавка та Єгора Назарину у збірній України. Зміни відбулися напередодні матчів проти Франції та Ісландії.
ФІФА назвала головних претендентів на звання найкращого тренера футбольної збірної 2025 року07.11.25, 10:56 • 2463 перегляди