ФІФА назвала головних претендентів на звання найкращого тренера футбольної збірної 2025 року
Київ • УНН
ФІФА оголосила імена головних претендентів на звання найкращого тренера чоловічої збірної по футболу 2025 року. Серед номінантів - наставники, які протягом року здобували історичні перемоги та приводили свої команди до найвищих трофеїв у клубному й міжнародному футболі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fifa.
Деталі
Хав’єр Агірре, який нині очолює збірну Мексики у своєму третьому періоді, провів для команди надуспішний рік. Під його керівництвом Мексика у березні вперше здобула перемогу в Лізі націй КОНКАКАФ, перегравши Панаму 2:1 у фіналі в Лос-Анджелесі.
Через чотири місяці мексиканці вперше з 2011 року захистили титул Золотого кубка КОНКАКАФ, здійснивши камбек проти США у фіналі в Х’юстоні.
Не менш вражаючий рік провів і Роберто Мартінес із Португалією. Його команда стала першою, хто вдруге виграв Лігу націй УЄФА.
Португальці здобули перемогу над Даніэю у чвертьфіналі, Німеччину у півфіналі та перемогли Іспанію у побуллі, здобувши свій черговий міжнародний трофей. А під керівництвом Луїса Енріке "ПСЖ" провів історичний сезон, вигравши Лігу 1, Кубок Франції та Трофей чемпіонів. Головною подією стала перемога в Лізі чемпіонів УЄФА - перша в історії клубу.
Парижани розгромили "Інтер" 5:0 у фіналі та стали першою французькою командою, що оформила континентальний требл. Енріке також був визнаний менеджером року Ліги 1за версією Французької асоціації професійних футболістів. Іспанець Мікель Артета продовжив розвиток "Арсенала", який став другим у Прем’єр-лізі з найкращим захистом у чемпіонаті та вперше за 16 років дійшов до півфіналу Ліги чемпіоніви УЄФА, перш ніж поступилася майбутньому переможцю "Парі Сен-Жермен".
Новий тренер "Барселони" Хансі Флік приніс клубу тріо внутрішніх трофеїв - Ла Лігу, Кубок Іспанії та Суперкубок, а також показав видовищну гру з 102 забитими м’ячами в сезоні- найбільший показник у вищому дивізіоні Іспанії з 2017 року. Команда до півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.
Серед претендентів і Енцо Мареска, який у дебютному сезоні з "Челсі" здобув два титули - Лігу конференцій УЄФА та Клубний чемпіонат світу, де його командаздобули перемогу над "Реал Бетісом" у Лізі конференцій УЄФА, а потім перемогли "ПСЖ" з рахунком 3:0 у пам'ятному вирішальному матчі Клубного чемпіонату світу 2025.
Новий тренер "Ліверпуля" Арне Слот також потрапив до списку після того, як привів клуб до 20-го чемпіонства Англії, програвши лише один із перших 30 матчів ліги.
На особистому рівні він отримав нагороду "Менеджер сезону Прем'єр-ліги", а також приз "Менеджер року" за версією Асоціації менеджерів ліги. Усі номінанти провели видатний рік, здобувши вагомі досягнення на клубному та міжнародному рівнях. Переможець премії "Найкращий тренер чоловічої збірної ФІФА 2025" буде оголошений під час церемонії The Best FIFA Football Awards
Нагадаємо
