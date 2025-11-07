ФИФА назвала главных претендентов на звание лучшего тренера футбольной сборной 2025 года

ФИФА объявила имена главных претендентов на звание лучшего тренера мужской сборной по футболу 2025 года. Среди номинантов - наставники, которые в течение года одерживали исторические победы и приводили свои команды к высшим трофеям в клубном и международном футболе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fifa.

Детали

Хавьер Агирре, который сейчас возглавляет сборную Мексики в своем третьем периоде, провел для команды сверхуспешный год. Под его руководством Мексика в марте впервые одержала победу в Лиге наций КОНКАКАФ, обыграв Панаму 2:1 в финале в Лос-Анджелесе.

Через четыре месяца мексиканцы впервые с 2011 года защитили титул Золотого кубка КОНКАКАФ, совершив камбэк против США в финале в Хьюстоне.

Не менее впечатляющий год провел и Роберто Мартинес с Португалией. Его команда стала первой, кто во второй раз выиграл Лигу наций УЕФА.

Португальцы одержали победу над Данией в четвертьфинале, Германией в полуфинале и победили Испанию в серии пенальти, завоевав свой очередной международный трофей. А под руководством Луиса Энрике "ПСЖ" провел исторический сезон, выиграв Лигу 1, Кубок Франции и Трофей чемпионов. Главным событием стала победа в Лиге чемпионов УЕФА - первая в истории клуба.

Парижане разгромили "Интер" 5:0 в финале и стали первой французской командой, оформившей континентальный требл. Энрике также был признан менеджером года Лиги 1 по версии Французской ассоциации профессиональных футболистов. Испанец Микель Артета продолжил развитие "Арсенала", который стал вторым в Премьер-лиге с лучшей защитой в чемпионате и впервые за 16 лет дошел до полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, прежде чем уступил будущему победителю "Пари Сен-Жермен".

Новый тренер "Барселоны" Ханси Флик принес клубу трио внутренних трофеев - Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок, а также показал зрелищную игру со 102 забитыми мячами в сезоне - самый большой показатель в высшем дивизионе Испании с 2017 года. Команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Среди претендентов и Энцо Мареска, который в дебютном сезоне с "Челси" завоевал два титула - Лигу конференций УЕФА и Клубный чемпионат мира, где его команда одержала победу над "Реал Бетисом" в Лиге конференций УЕФА, а затем победила "ПСЖ" со счетом 3:0 в памятном решающем матче Клубного чемпионата мира 2025.

Новый тренер "Ливерпуля" Арне Слот также попал в список после того, как привел клуб к 20-му чемпионству Англии, проиграв лишь один из первых 30 матчей лиги.

На личном уровне он получил награду "Менеджер сезона Премьер-лиги", а также приз "Менеджер года" по версии Ассоциации менеджеров лиги. Все номинанты провели выдающийся год, добившись весомых достижений на клубном и международном уровнях. Победитель премии "Лучший тренер мужской сборной ФИФА 2025" будет объявлен во время церемонии The Best FIFA Football Awards

