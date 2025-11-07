ukenru
ФИФА назвала главных претендентов на звание лучшего тренера футбольной сборной 2025 года

Киев • УНН

 • 100 просмотра

ФИФА объявила номинантов на звание лучшего тренера мужской сборной 2025 года. Среди них – Хавьер Агирре, Роберто Мартинес, Луис Энрике, Микель Артета, Ханси Флик, Энцо Мареска и Арне Слот, которые завоевали значительные трофеи.

ФИФА назвала главных претендентов на звание лучшего тренера футбольной сборной 2025 года

ФИФА объявила имена главных претендентов на звание лучшего тренера мужской сборной по футболу 2025 года. Среди номинантов - наставники, которые в течение года одерживали исторические победы и приводили свои команды к высшим трофеям в клубном и международном футболе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fifa.

Детали

Хавьер Агирре, который сейчас возглавляет сборную Мексики в своем третьем периоде, провел для команды сверхуспешный год. Под его руководством Мексика в марте впервые одержала победу в Лиге наций КОНКАКАФ, обыграв Панаму 2:1 в финале в Лос-Анджелесе.

Через четыре месяца мексиканцы впервые с 2011 года защитили титул Золотого кубка КОНКАКАФ, совершив камбэк против США в финале в Хьюстоне.

Не менее впечатляющий год провел и Роберто Мартинес с Португалией. Его команда стала первой, кто во второй раз выиграл Лигу наций УЕФА.

Португальцы одержали победу над Данией в четвертьфинале, Германией в полуфинале и победили Испанию в серии пенальти, завоевав свой очередной международный трофей. А под руководством Луиса Энрике "ПСЖ" провел исторический сезон, выиграв Лигу 1, Кубок Франции и Трофей чемпионов. Главным событием стала победа в Лиге чемпионов УЕФА - первая в истории клуба.

Парижане разгромили "Интер" 5:0 в финале и стали первой французской командой, оформившей континентальный требл. Энрике также был признан менеджером года Лиги 1 по версии Французской ассоциации профессиональных футболистов. Испанец Микель Артета продолжил развитие "Арсенала", который стал вторым в Премьер-лиге с лучшей защитой в чемпионате и впервые за 16 лет дошел до полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, прежде чем уступил будущему победителю "Пари Сен-Жермен".

Новый тренер "Барселоны" Ханси Флик принес клубу трио внутренних трофеев - Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок, а также показал зрелищную игру со 102 забитыми мячами в сезоне - самый большой показатель в высшем дивизионе Испании с 2017 года. Команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Среди претендентов и Энцо Мареска, который в дебютном сезоне с "Челси" завоевал два титула - Лигу конференций УЕФА и Клубный чемпионат мира, где его команда одержала победу над "Реал Бетисом" в Лиге конференций УЕФА, а затем победила "ПСЖ" со счетом 3:0 в памятном решающем матче Клубного чемпионата мира 2025.

Новый тренер "Ливерпуля" Арне Слот также попал в список после того, как привел клуб к 20-му чемпионству Англии, проиграв лишь один из первых 30 матчей лиги.

На личном уровне он получил награду "Менеджер сезона Премьер-лиги", а также приз "Менеджер года" по версии Ассоциации менеджеров лиги. Все номинанты провели выдающийся год, добившись весомых достижений на клубном и международном уровнях. Победитель премии "Лучший тренер мужской сборной ФИФА 2025" будет объявлен во время церемонии The Best FIFA Football Awards

Напомним

"Шахтер" обыграл исландский "Брейдаблик" в третьем туре группового этапа Лиги конференций. Голы забили Артем Бондаренко и Кауан Элиас, обеспечив победу 2:0. 

Алла Киосак

