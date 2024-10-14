Сборная Украины сыграла вничью с Чехией
Киев • УНН
В 4-м туре Лиги Наций Украина сыграла вничью 1:1 с Чехией. После этого результата Украина остается на последнем месте в группе с 4 очками, имея впереди решающие матчи с Албанией и Грузией.
В четвертом туре дивизиона Б мужской Лиги Наций сборная Украины по футболу встретилась со сборной Чехии, завершив матч вничью 1:1. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Детали
Первый тайм закончился с преимуществом чехов, которые открыли счет. Однако в начале второго тайма украинский нападающий Артем Довбик реализовал пенальти, сравняв счет на табло.
Благодаря этому результату Украина имеет 4 очка, однако остается на последнем месте в своей группе. Итоговая таблица выглядит следующим образом:
1. Чехия - 7 очков (4 матча), разница мячей 7:7
2. Грузия - 6 очков (4 матча), разница 5:3
3. Албания - 6 очков (4 матча), разница 3:4
4. Украина - 4 очка (4 матча), разница 5:6
В ноябре сборная Украины проведет решающие матчи против Албании и Грузии, которые определят ее дальнейшие перспективы в турнире.
Футбол: Довбик пропустил тренировку сборной Украины перед матчем с Чехией14 октября 2024, 05:37 • 11879 просмотров