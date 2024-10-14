Збірна України зіграла внічию з Чехією
Київ • УНН
У 4-му турі Ліги Націй Україна зіграла внічию 1:1 з Чехією. Після цього результату Україна залишається на останньому місці в групі з 4 очками, маючи попереду вирішальні матчі з Албанією та Грузією.
У четвертому турі дивізіону Б чоловічої Ліги Націй збірна України з футболу зустрілася зі збірною Чехії, завершивши матч внічию 1:1. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
Деталі
Перший тайм закінчився з перевагою чехів, які відкрили рахунок. Проте на початку другого тайму український нападник Артем Довбик реалізував пенальті, зрівнявши рахунок на табло.
Завдяки цьому результату Україна має 4 очки, проте залишається на останньому місці у своїй групі. Підсумкова таблиця виглядає наступним чином:
1. Чехія — 7 очок (4 матчі), різниця м'ячів 7:7
2. Грузія — 6 очок (4 матчі), різниця 5:3
3. Албанія — 6 очок (4 матчі), різниця 3:4
4. Україна — 4 очки (4 матчі), різниця 5:6
У листопаді збірна України проведе вирішальні матчі проти Албанії та Грузії, які визначать її подальші перспективи у турнірі.
Футбол: Довбик пропустив тренування збірної України перед матчем з Чехією14.10.24, 08:37 • 14313 переглядiв