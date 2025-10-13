Ребров объявил состав на матч против Азербайджана в отборе к ЧМ-2026
Киев • УНН
Сергей Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч отбора к Чемпионату мира-2026 против Азербайджана. Поединок состоится сегодня, 13 октября, в 21:45 по Киеву на стадионе "Краковия".
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав на матч против сборной Азербайджана в отборе к Чемпионату мира-2026. Поединок на стадионе "Краковия" начнется уже через час, передает УНН.
Детали
Главный тренер сборной Ребров выбрал следующих исполнителей:
- вратарь - Анатолий Трубин. В защите (слева направо): Виталий Миколенко, Илья Забарный, Николай Матвиенко (капитан), Ефим Конопля. В центре полузащиты: Олег Очеретько, Егор Ярмолюк, Руслан Малиновский. На флангах: Назар Волошин и Алексей Гуцуляк. На острие атаки - Артем Довбик;
- замена: Валерий Бондарь, Артем Бондаренко, Владимир Бражко, Георгий Бущан, Владислав Велетень, Иван Калюжный, Богдан Михайличенко, Александр Назаренко, Дмитрий Ризнык, Александр Сваток, Николай Шапаренко, Владислав Ванат.
Отметим, что Георгий Судаков покинул расположение сборной из-за травмы, полученной в матче против Исландии.
Полузащитник национальной команды вернулся в "Бенфику", где пройдет дальнейшее обследование повреждения.
В субботу Судаков в своем Telegram-канале опубликовал фото после травмы, на что быстро отреагировали фанаты и футбольные паблики. В одном из постов, фанат пошутил: "Ты сошел и сразу + 2 мяча. Может лучше тебя не выпускать!?", на что Судаков ответил: "Я бы на месте Станиславовича тоже об этом задумался".
Дополнение
Сегодня, 13 октября, в Кракове на стадионе "Краковия" состоится матч 4-го тура группового этапа отбора ЧМ-2026 в квартете D Украина — Азербайджан.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 1.
Букмекеры отдают уверенное преимущество Украине, на победу которой можно поставить с коэффициентом - 1,2. На победу Азербайджана - 14,5, а на ничью - 7.
Предыдущий матч между командами завершился ничьей - 1:1.
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить Азербайджан09.09.25, 22:32 • 114342 просмотра
Напомним
Сборная Украины по футболу одержала первую победу в квалификации к Чемпионату Мира-2026. В драматичном матче третьего тура группы D подопечные Сергея Реброва на выезде оказались сильнее команды Исландии.