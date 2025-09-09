$41.250.03
ukenru
19:32
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить Азербайджан
16:05 • 9418 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
15:59 • 17197 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
14:25 • 12245 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 40509 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 69639 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 59174 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 35984 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 30075 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 29038 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
Погода
+20°
1.9м/с
68%
753мм
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить Азербайджан
19:32
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить Азербайджан

Киев • УНН

 1040 просмотра

Сборная Украины сыграла вничью 1:1 с Азербайджаном в квалификации на Чемпионат мира 2026. Гол Георгия Судакова был сравнен после пенальти, назначенного за игру рукой Александра Зинченко.

Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить Азербайджан

На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку состоялся матч второго тура группового этапа квалификации Чемпионата мира 2026, где встретилась сборная Украины против сборной Азербайджана. Гол Георгия Судакова позволил Украине открыть счет, а рука Александра Зинченко в собственной штрафной позволила хозяевам поля сравнять счет, передает УНН.

Как прошел матч

По сравнению с матчем против Франции главный тренер сине-желтых Сергей Ребров сделал в стартовом составе три замены. Вместо Егора Ярмолюка, Алексея Гуцуляка и Артема Довбика с первых минут на поле вышли Олег Очеретько, Артем Бондаренко и Владислав Ванат.

События разворачивались динамично. Уже на 3-й минуте Ванат выскочил на свидание с голкипером и после контакта с защитником оказался на газоне. Арбитр сначала назначил пенальти, но после просмотра VAR отменил свое решение.

В целом в первой половине матча наша сборная владела игровым преимуществом, нанесли по воротам азербайджанцев пять ударов, однако до перерыва счет так и остался сухим.

В начале второго тайма украинцы прибавили в скорости. Мог забивать Александр Зинченко, который оказался с мячом в чужой штрафной площадке, но на пути стал защитник хозяев. Уже следующая атака стала результативной: Александр Зубков освободился от опеки на правом фланге и выполнил нацеленный прострел в район 11-метровой отметки, откуда Георгий Судаков точно пробил в касание - 1:0.

Сразу после пропущенного гола тренер хозяев сделал замену, выпустив Торала Байрамова. На 70-й минуте тот выиграл верховую борьбу, после чего мяч попал в руку Александру Зинченко. Назначенный пенальти реализовал капитан азербайджанцев Махмудов.

В целом же матч завершился ничьей - 1:1.

Лев матча

35% болельщиков выбрали голкипера Анатолия Трубина "Львом матча" с Азербайджаном - награда лучшему игроку поединка. Трубин получил оценку 6,5, сделал 1 сейв, отдал 11 точных пасов из 12, а также выполнил одну из двух точных длинных передач.

Реакция Реброва

"Что не получилось? Не получилось выиграть. Не получилось создавать достаточно моментов. К сожалению, мы начали нагружать в штрафную площадку только последние 15 минут. Надо было раньше это делать. Я понимаю, что было тяжело против пяти защитников. Во-первых, поле было очень тяжелое для того, чтобы создавать моменты. Во-вторых, соперник играл не так как против Исландии. Они были очень компактны. Но это не оправдание. Мы должны были больше нагружать в штрафную площадку, должны были больше создавать моментов, но, к сожалению, не получилось", - сказал Ребров.

Отвечая на вопрос, что можно сказать болельщикам, Ребров ответил: "Терпение. Ждать следующей игры. Уверен, что будем делать все для победы".

"Понимаю, что болельщики сегодня ожидали от нас другого. Даже если бы выиграли 1:0, все равно говорили бы, что этого мало. Но вы видели, у нас очень много травмированных игроков. Даже сегодня я не мог использовать Гуцуляка, который за день до матча получил повреждение. Поэтому тяжело. На этом уровне действительно тяжело играть. У нас продолжается война, нужно поддерживать друг друга. Надо поддерживать свою сборную. Да, меня могут критиковать и критикуют после каждой игры. Даже после победы над Бельгией говорили: "А почему вы так плохо сыграли первый тайм?". Это всегда так, к сожалению. Поэтому хочу обратиться к болельщикам: мы сейчас все поддерживаем наши ВСУ, но сборная - это тоже Украина. Здесь играют украинцы. Здесь все работают на максимуме - и я, и игроки. Хотел бы, чтобы болельщики поддержали ребят. Мы еще ничего не проиграли, впереди много игр. Да, у нас уже не осталось права на ошибку. Но я уверен, что футболисты это понимают. Поэтому я прошу болельщиков: да, мы заслужили эту критику, мы ее принимаем, но сейчас нам всем нужно держаться вместе. Мы еще никуда не вылетели", - отметил Ребров.

"Делайте выводы после своей игры"

Болельщики, посетившие матч сборной в Баку, а по предварительным подсчетам, их было около ста, не были в восторге от игры команды, и выразили свое возмущение, заявив игрокам, чтобы те делали выводы.

Турнирная таблица

После двух матчей в группе D, Украина занимает третье место в таблице. Ниже расположился Азербайджан. Свой матч Франция - Исландия играют сейчас. По состоянию на 22:20 счет в матче - 0:0.

Павел Башинский

Сергей Ребров
Азербайджан
Исландия
Франция
Украина