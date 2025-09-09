Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить Азербайджан

На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку состоялся матч второго тура группового этапа квалификации Чемпионата мира 2026, где встретилась сборная Украины против сборной Азербайджана. Гол Георгия Судакова позволил Украине открыть счет, а рука Александра Зинченко в собственной штрафной позволила хозяевам поля сравнять счет, передает УНН.

Как прошел матч

По сравнению с матчем против Франции главный тренер сине-желтых Сергей Ребров сделал в стартовом составе три замены. Вместо Егора Ярмолюка, Алексея Гуцуляка и Артема Довбика с первых минут на поле вышли Олег Очеретько, Артем Бондаренко и Владислав Ванат.

События разворачивались динамично. Уже на 3-й минуте Ванат выскочил на свидание с голкипером и после контакта с защитником оказался на газоне. Арбитр сначала назначил пенальти, но после просмотра VAR отменил свое решение.

В целом в первой половине матча наша сборная владела игровым преимуществом, нанесли по воротам азербайджанцев пять ударов, однако до перерыва счет так и остался сухим.

В начале второго тайма украинцы прибавили в скорости. Мог забивать Александр Зинченко, который оказался с мячом в чужой штрафной площадке, но на пути стал защитник хозяев. Уже следующая атака стала результативной: Александр Зубков освободился от опеки на правом фланге и выполнил нацеленный прострел в район 11-метровой отметки, откуда Георгий Судаков точно пробил в касание - 1:0.

Сразу после пропущенного гола тренер хозяев сделал замену, выпустив Торала Байрамова. На 70-й минуте тот выиграл верховую борьбу, после чего мяч попал в руку Александру Зинченко. Назначенный пенальти реализовал капитан азербайджанцев Махмудов.

В целом же матч завершился ничьей - 1:1.

Лев матча

35% болельщиков выбрали голкипера Анатолия Трубина "Львом матча" с Азербайджаном - награда лучшему игроку поединка. Трубин получил оценку 6,5, сделал 1 сейв, отдал 11 точных пасов из 12, а также выполнил одну из двух точных длинных передач.

Реакция Реброва

"Что не получилось? Не получилось выиграть. Не получилось создавать достаточно моментов. К сожалению, мы начали нагружать в штрафную площадку только последние 15 минут. Надо было раньше это делать. Я понимаю, что было тяжело против пяти защитников. Во-первых, поле было очень тяжелое для того, чтобы создавать моменты. Во-вторых, соперник играл не так как против Исландии. Они были очень компактны. Но это не оправдание. Мы должны были больше нагружать в штрафную площадку, должны были больше создавать моментов, но, к сожалению, не получилось", - сказал Ребров.

Отвечая на вопрос, что можно сказать болельщикам, Ребров ответил: "Терпение. Ждать следующей игры. Уверен, что будем делать все для победы".

"Понимаю, что болельщики сегодня ожидали от нас другого. Даже если бы выиграли 1:0, все равно говорили бы, что этого мало. Но вы видели, у нас очень много травмированных игроков. Даже сегодня я не мог использовать Гуцуляка, который за день до матча получил повреждение. Поэтому тяжело. На этом уровне действительно тяжело играть. У нас продолжается война, нужно поддерживать друг друга. Надо поддерживать свою сборную. Да, меня могут критиковать и критикуют после каждой игры. Даже после победы над Бельгией говорили: "А почему вы так плохо сыграли первый тайм?". Это всегда так, к сожалению. Поэтому хочу обратиться к болельщикам: мы сейчас все поддерживаем наши ВСУ, но сборная - это тоже Украина. Здесь играют украинцы. Здесь все работают на максимуме - и я, и игроки. Хотел бы, чтобы болельщики поддержали ребят. Мы еще ничего не проиграли, впереди много игр. Да, у нас уже не осталось права на ошибку. Но я уверен, что футболисты это понимают. Поэтому я прошу болельщиков: да, мы заслужили эту критику, мы ее принимаем, но сейчас нам всем нужно держаться вместе. Мы еще никуда не вылетели", - отметил Ребров.

"Делайте выводы после своей игры"

Болельщики, посетившие матч сборной в Баку, а по предварительным подсчетам, их было около ста, не были в восторге от игры команды, и выразили свое возмущение, заявив игрокам, чтобы те делали выводы.

Турнирная таблица

После двух матчей в группе D, Украина занимает третье место в таблице. Ниже расположился Азербайджан. Свой матч Франция - Исландия играют сейчас. По состоянию на 22:20 счет в матче - 0:0.