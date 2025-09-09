$41.250.03
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти Азербайджан
16:05 • 8422 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
15:59 • 16554 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
14:25 • 11863 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 40123 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогін
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 69273 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дрона
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 58958 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомості
9 вересня, 06:31 • 35855 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 30023 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 28956 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти Азербайджан

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Збірна України зіграла внічию 1:1 з Азербайджаном у кваліфікації на Чемпіонат світу 2026. Гол Георгія Судакова був зрівняний після пенальті, призначеного за гру рукою Олександра Зінченка.

Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти Азербайджан

На Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова у Баку відбувся матч другого туру групового етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2026, де зустрілася збірна України проти збірної Азербайджану. Гол Георгія Судакова дозволив Україні відкрити рахунок, а рука Олександра Зінченка у власному штрафному дозволила господарям поля зрівняти рахунок, передає УНН.

Як пройшов матч

Порівняно з матчем проти Франції головний тренер синьо-жовтих Сергій Ребров зробив у стартовому складі три заміни. Замість Єгора Ярмолюка, Олексія Гуцуляка та Артема Довбика з перших хвилин на поле вийшли Олег Очеретько, Артем Бондаренко та Владислав Ванат.

Події розгорталися динамічно. Уже на 3-й хвилині Ванат вискочив на побачення з голкіпером і після контакту із захисником опинився на газоні. Арбітр спочатку призначив пенальті, але після перегляду VAR скасував своє рішення.

Загалом у першій половині матчу наша збірна володіла ігровою перевагою, завдали по воротах азербайджанців п'ятьох ударів, однак до перерви рахунок так і залишився сухим.

На початку другого тайму українці додали у швидкості. Міг забивати Олександр Зінченко, який опинився з м’ячем у чужому штрафному майданчику, але на заваді став захисник господарів. Вже наступна атака стала результативною: Олександр Зубков звільнився від опіки на правому фланзі та виконав націлений простріл у район 11-метрової позначки, звідки Георгій Судаков влучно пробив у дотик - 1:0.

Відразу після пропущеного гола тренер господарів зробив заміну, випустивши Торала Байрамова. На 70-й хвилині той виграв верхову боротьбу, після чого м’яч влучив у руку Олександру Зінченку. Призначений пенальті реалізував капітан азербайджанців Махмудов.

Загалом же матч завершився нічиєю - 1:1.

Лев матчу

35% вболівальників обрали голкіпера Анатолія Трубіна "Левом матчу" з Азербайджаном - нагорода найкращому гравцю поєдинку. Трубін отримав оцінку 6,5, зробив 1 сейв, віддав 11 точних пасів з 12, а також виконав одну з двох точних довгих передач.

Реакція Реброва

"Що не вийшло? Не вийшло виграти. Не вийшло створювати достатньо моментів. На жаль, ми почали навантажувати у штрафний майданчик тільки останні 15 хвилин. Треба було раніше це робити. Я розумію, що було важко проти п'яти захисників. По-перше, поле було дуже важке для того, щоб створювати моменти. По-друге, суперник грав не так як проти Ісландії. Вони були дуже компактні. Але це не виправдання. Ми повинні були більше навантажувати у штрафний майданчик, повинні були більше створювати моментів, але, на жаль, не вийшло", - сказав Ребров.

Відповідаючи на питання, що можна сказати вболівальникам, Ребров відповів: "Терпіння. Чекати наступної гри. Впевнений, що будемо робити все для перемоги".

"Розумію, що вболівальники сьогодні очікували від нас іншого. Навіть якби виграли 1:0, усе одно казали б, що цього мало. Але ви бачили, у нас дуже багато травмованих гравців. Навіть сьогодні я не міг використати Гуцуляка, який за день до матчу отримав ушкодження. Тому важко. На цьому рівні справді важко грати. У нас триває війна, потрібно підтримувати один одного. Треба підтримувати свою збірну. Так, мене можуть критикувати і критикують після кожної гри. Навіть після перемоги над Бельгією говорили: "А чому ви так погано зіграли перший тайм?". Це завжди так, на жаль. Тому хочу звернутися до вболівальників: ми зараз усі підтримуємо наші ЗСУ, але збірна - це теж Україна. Тут грають українці. Тут усі працюють на максимумі - і я, і гравці. Хотів би, щоб уболівальники підтримали хлопців. Ми ще нічого не програли, попереду багато ігор. Так, у нас уже не залишилося права на помилку. Але я впевнений, що футболісти це розуміють. Тому я прошу вболівальників: так, ми заслужили цю критику, ми її приймаємо, але зараз нам усім потрібно триматися разом. Ми ще нікуди не вилетіли", - зазначив Ребров.

"Робіть висновки після своєї гри"

Уболівальники, які відвідали матч збірної в Баку, а за попередніми підрахунками, їх було близько ста, не були у захваті від гри команди, та висловили своє обурення, заявши гравцям, щоб ті робили висновки.

Турнірна таблиця

Після двох матчів у групі D, Україна посідає третє місце у таблиці. Нижче розташувався Азербайджан. Свій матч Франція - Ісландія грають зараз. Станом на 22:20 рахунок у матчі - 0:0.

Павло Башинський

Сергій Ребров
Азербайджан
Ісландія
Франція
Україна