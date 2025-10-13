Ребров оголосив склад на матч проти Азербайджану у відборі до ЧС-2026
Київ • УНН
Сергій Ребров назвав стартовий склад збірної України на матч відбору до Чемпіонату світу-2026 проти Азербайджану. Поєдинок відбудеться сьогодні, 13 жовтня, о 21:45 за Києвом на стадіоні "Краковія".
Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив склад на матч проти збірнох Азербайджану у відборі до Чемпіонату світу-2026. Поєдинок на стадіоні "Краковія" розпочнеться вже за годину, передає УНН.
Деталі
Головний тренер збірної Ребров обрав наступних виконавців:
- воротар - Анатолій Трубін. У захисті (зліва на право): Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Микола Матвієнко (капітан), Юхим Конопля. В центрі півзахисту: Олег Очеретько, Єгор Ярмолюк, Руслан Маліновський. На флангах: Назар Вололиш та Олексій Гуцуляк. На вістрі атаки - Артем Довбик;
- заміна: Валерій Бондар, Артем Бондаренко, Володимир Бражко, Георгій Бущан, Владислав Велетень, Іван Калюжний, Богдан Михайліченко, Олександр Назаренко, Дмитро Різник, Олександр Сваток, Микола Шапаренко, Владислав Ванат.
Зазначимо, що Георгій Судаков залишив розташування збірної через травму, отриману в матчі проти Ісландії.
Півзахисник національної команди повернувся в "Бенфіку", де пройде подальше обстеження пошкодження.
У суботу Судаков у своєму Telegram-каналі опублікував фото після травми, на що швидко відреагували фанати та футбольні пабліки. В одному із постів, фанат пожартував: "Ти зійшов і зразу + 2 м'ячі. Може краще тебе не випускати!?", на що Судаков відповів: "Я би на місці Станіславовича теж про це задумався".
Доповнення
Сьогодні, 13 жовтня, в Кракові на стадіоні "Краковія" відбудеться матч 4-го туру групового етапу відбору ЧС-2026 у квартеті D Україна — Азербайджан.
Стартовий свисток арбітра пролунає о 21:45 за Києвом. Пряму трансляцію можна буде подивитися на каналі OTT-платформі MEGOGO, Футбол 1.
Букмекери віддають впевнену перевагу Україні, на перемогу якої можна поставити з коефіцієнтом - 1,2. На перемогу Азербайджану - 14,5, а на нічию - 7.
Попередній матч між командами завершився нічиєю - 1:1.
Нагадаємо
Збірна України з футболу здобула першу перемогу у кваліфікації до Чемпіонату Світу-2026. У драматичному матчі третього туру групи D підопічні Сергія Реброва на виїзді виявилися сильнішими за команду Ісландії.