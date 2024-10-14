Ребров объявил состав сборной Украины на матч против Чехии: кого заменил в основе
Киев • УНН
Сергей Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на игру Лиги наций с Чехией. В команду возвращается капитан Тарас Степаненко, который заменит в старте Ивана Калюжного.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил стартовый состав на матч 4-го тура Лиги наций-2024/2025 против сборной Чехии. В состав сборной возвращается капитан Тарас Степаненко, который восстановился после травмы, и заменит в старте Ивана Калюжного, который в матче против Грузии дебютировал за сборную. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, передает УНН.
Детали
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выбрал на матч против Чехии следующих исполнителей: в воротах сыграет Анатолий Трубин. Слева в защите - Николай Матвиенко, справа - Ефим Конопля. В центре защиты сыграют Илья Забарный и Максим Таловеров.
В опорной зоне вместо Ивана Калюжного сыграет Тарас Степаненко, который восстановился после травмы. В центре полузащиты - Николай Шапаренко и Георгий Судаков, а на флангах полузащиты - Михаил Мудрик и Алексей Гуцуляк.
На острие атаки сыграет Артем Довбик, который не участвовал в тренировке сборной перед матчем.
Дополнение
В предыдущей игре против Чехии, Украина минимально уступила - 3:2. Матч против чехов начнется в 21:45 по киевскому времени.
В матче 3 тура сборная Украины минимально победила национальную команду Грузии - 1:0.