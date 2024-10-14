Ребров оголосив склад збірної України на матч проти Чехії: кого замінив в основі
Київ • УНН
Сергій Ребров назвав стартовий склад збірної України на гру Ліги націй з Чехією. До команди повертається капітан Тарас Степаненко, який замінить у старті Івана Калюжного.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив стартовий склад на матч 4-го туру Ліги націй-2024/2025 проти збірної Чехії. До складу збірної повертається капітан Тарас Степаненко, який відновився після травми, та замінить у старті Івана Калюжного, який в матчі проти Грузії дебютував за збірну. Про це повідомляє Українська асоціація футболу, передає УНН.
Деталі
Головний тренер збірної України Сергій Ребров обрав на матч проти Чехії наступних виконавців: у воротах зіграє Анатолій Трубін. Зліва у захисті - Микола Матвієнко, справа - Юхим Конопля. В центрі захисту зіграють Ілля Забарний та Максим Таловєров.
В опорній зоні замість Івана Калюжного зіграє Тарас Степаненко, який відновився після травми. В центрі півзахисту - Микола Шапаренко та Георгій Судаков, а на флангах півзахисту - Михайло Мудрик та Олексій Гуцуляк.
На вістрі атаки зіграє Артем Довбик, який не брав участі у тренуванні збірної перед матчем.
Доповнення
В попередній грі проти Чехії, Україна мінімально поступила - 3:2. Матч проти чехів розпочнеться о 21:45 за київським часом.
У матчі 3 туру збірна України мінімально перемогла національну команду Грузії - 1:0.