Артем Довбик согласился на трансфер в "Дженоа" - инсайдер

Украинский форвард Артем Довбик согласился на трансфер в "Дженоа", сообщил в X футбольный инсайдер Николо Скира, пишет УНН.

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Артем Довбик выразил свою готовность присоединиться к "Дженоа" по контракту до 2031 года (аренда на один сезон + 4 года). "Россоблу" ведет переговоры с "Ромой" по подписанию нападающего в аренду с правом выкупа", — написал Скира.

Действующий контракт лучшего бомбардира Ла Лиги сезона 2023/24 Артема Довбика с "Ромой" действует до лета 2029 года.

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