Артем Довбик согласился на трансфер в "Дженоа" - инсайдер
Киев • УНН
Украинский форвард Артем Довбик, по данным инсайдера, согласился на переход в итальянскую Дженоа. Клуб ведет переговоры с Ромой об аренде игрока с правом выкупа.
Украинский форвард Артем Довбик согласился на трансфер в "Дженоа", сообщил в X футбольный инсайдер Николо Скира, пишет УНН.
Детали
Артем Довбик выразил свою готовность присоединиться к "Дженоа" по контракту до 2031 года (аренда на один сезон + 4 года). "Россоблу" ведет переговоры с "Ромой" по подписанию нападающего в аренду с правом выкупа", — написал Скира.
Действующий контракт лучшего бомбардира Ла Лиги сезона 2023/24 Артема Довбика с "Ромой" действует до лета 2029 года.
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