Самые высокооплачиваемые футболисты Украины — сколько зарабатывают Александр Зинченко, Артем Довбик и Илья Забарный

$43.170.07
51.160.03
ukenru
17 февраля, 18:24 • 10449 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 20123 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 24126 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 26017 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
17 февраля, 12:15 • 24620 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 23517 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 27686 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 36377 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 48123 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 56677 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.1м/с
79%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина готовится к непогоде - разворачивают Штаб ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций17 февраля, 19:11 • 6840 просмотра
США не предоставили лицензий на производство ракет для Patriot в Европе - Зеленский17 февраля, 20:11 • 4128 просмотра
Украина рассчитывает, что новые пакеты оборонной поддержки начнут поступать до 24 февраля - ОП17 февраля, 21:14 • 3954 просмотра
Число пострадавших от российских БПЛА в Сумской области возросло до 1117 февраля, 21:33 • 5064 просмотра
Украинско-российские переговоры в политической группе зашли в тупик - Axios17 февраля, 21:47 • 5780 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 33747 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 48190 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 56268 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 77091 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 80416 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Герман Галущенко
Олег Кипер
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Женева
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 8618 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 22161 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 18055 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 28264 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 25978 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Дипломатка

Самые высокооплачиваемые футболисты Украины — сколько зарабатывают Александр Зинченко, Артем Довбик и Илья Забарный

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Александр Зинченко, Артем Довбик и Илья Забарный являются самыми высокооплачиваемыми украинскими футболистами. Их годовые зарплаты в европейских клубах составляют от 5 до 5,56 миллиона евро брутто.

Самые высокооплачиваемые футболисты Украины — сколько зарабатывают Александр Зинченко, Артем Довбик и Илья Забарный

Футболисты мирового уровня имеют большие зарплаты. Например, Криштиану Роналду имеет зарплату более 200 миллионов евро в "Аль-Насре". Украинские мастера кожаного снаряда также имеют довольно неплохие зарплаты. Ведущие футболисты сборной Украины, выступающие в топ-чемпионатах Европы, имеют контракты с зарплатами на уровне нескольких миллионов евро в год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные финансового портала Capology.

Детали

Самыми высокооплачиваемыми среди украинских футболистов сейчас являются Александр Зинченко, Артем Довбик и Илья Забарный. 

Александр Зинченко

Украинский универсал выступает за амстердамский "Аякс", где его годовая зарплата составляет около 5 млн евро брутто, что соответствует примерно 96 тыс. евро в неделю без учета бонусов. Кстати, недавно в своем дебютном поединке за амстердамцев Александр получил серьезную травму.

Артем Довбик

Форвард сборной Украины выступает за итальянскую "Рому", где получает примерно 5,56 млн евро в год брутто, или около 106,9 тыс. евро в неделю. Его контракт с римским клубом рассчитан до лета 2029 года, а общая гарантированная сумма выплат по соглашению составляет более 22 млн евро без учета бонусов.

Илья Забарный

Центральный защитник французского гранда "Пари Сен-Жермен" после перехода в клуб получает около 5,45 млн евро в год брутто, что равняется примерно 104,8 тыс. евро в неделю. Его контракт действует до 2030 года, а суммарные выплаты по соглашению могут превысить 27 млн евро.

Таким образом, среди трех украинцев наибольшую базовую зарплату имеет Артем Довбик, однако разница между контрактами игроков незначительна - все они находятся примерно в одном финансовом диапазоне футболистов ведущих европейских лиг. При этом фактические доходы могут быть больше, ведь контракты предусматривают бонусы, подписные выплаты и коммерческие соглашения, которые не входят в базовые зарплаты.

Напомним

Игрок сборной Украины по футболу Александр Зинченко подписал контракт с амстердамским "Аяксом" как минимум до конца текущего сезона.

Форвард сборной Украины Довбик перенес операцию: сколько пропустит нападающий19.01.26, 20:18 • 2947 просмотров

Станислав Кармазин

Спорт
Украина