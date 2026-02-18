Самые высокооплачиваемые футболисты Украины — сколько зарабатывают Александр Зинченко, Артем Довбик и Илья Забарный
Александр Зинченко, Артем Довбик и Илья Забарный являются самыми высокооплачиваемыми украинскими футболистами. Их годовые зарплаты в европейских клубах составляют от 5 до 5,56 миллиона евро брутто.
Футболисты мирового уровня имеют большие зарплаты. Например, Криштиану Роналду имеет зарплату более 200 миллионов евро в "Аль-Насре". Украинские мастера кожаного снаряда также имеют довольно неплохие зарплаты. Ведущие футболисты сборной Украины, выступающие в топ-чемпионатах Европы, имеют контракты с зарплатами на уровне нескольких миллионов евро в год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные финансового портала Capology.
Самыми высокооплачиваемыми среди украинских футболистов сейчас являются Александр Зинченко, Артем Довбик и Илья Забарный.
Александр Зинченко
Украинский универсал выступает за амстердамский "Аякс", где его годовая зарплата составляет около 5 млн евро брутто, что соответствует примерно 96 тыс. евро в неделю без учета бонусов. Кстати, недавно в своем дебютном поединке за амстердамцев Александр получил серьезную травму.
Артем Довбик
Форвард сборной Украины выступает за итальянскую "Рому", где получает примерно 5,56 млн евро в год брутто, или около 106,9 тыс. евро в неделю. Его контракт с римским клубом рассчитан до лета 2029 года, а общая гарантированная сумма выплат по соглашению составляет более 22 млн евро без учета бонусов.
Илья Забарный
Центральный защитник французского гранда "Пари Сен-Жермен" после перехода в клуб получает около 5,45 млн евро в год брутто, что равняется примерно 104,8 тыс. евро в неделю. Его контракт действует до 2030 года, а суммарные выплаты по соглашению могут превысить 27 млн евро.
Таким образом, среди трех украинцев наибольшую базовую зарплату имеет Артем Довбик, однако разница между контрактами игроков незначительна - все они находятся примерно в одном финансовом диапазоне футболистов ведущих европейских лиг. При этом фактические доходы могут быть больше, ведь контракты предусматривают бонусы, подписные выплаты и коммерческие соглашения, которые не входят в базовые зарплаты.
Игрок сборной Украины по футболу Александр Зинченко подписал контракт с амстердамским "Аяксом" как минимум до конца текущего сезона.
