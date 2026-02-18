$43.170.07
17 лютого, 18:24 • 10485 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 20184 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 24159 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 26049 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 24640 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 23536 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 27710 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 36387 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 48134 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 56689 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
Найбільш оплачувані футболісти України - скільки заробляють Олександр Зінченко, Артем Довбик та Ілля Забарний

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Олександр Зінченко, Артем Довбик та Ілля Забарний є найбільш високооплачуваними українськими футболістами. Їхні річні зарплати в європейських клубах становлять від 5 до 5,56 мільйонів євро брутто.

Найбільш оплачувані футболісти України - скільки заробляють Олександр Зінченко, Артем Довбик та Ілля Забарний

Футболісти світового рівня мають великі заробітні плати. Наприклад, Кріштіану Роналду має зарплатню в понад 200 мільйонів євро в "Аль-Насрі". Українські майстри шкіряного снаряду також мають досить непогані зарплати. Провідні футболісти збірної України, які виступають у топчемпіонатах Європи, мають контракти із заробітними платами на рівні кількох мільйонів євро на рік. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані фінансового порталу Capology.

Деталі

Найбільш високооплачуваними серед українських футболістів нині є Олександр Зінченко, Артем Довбик та Ілля Забарний. 

Олександр Зінченко

Український універсал виступає за амстердамський "Аякс", де його річна зарплата становить близько 5 млн євро брутто, що відповідає приблизно 96 тис. євро на тиждень без урахування бонусів. До речі, нещодавно у своєму дебютному поєдинку за амстердамців Олександр зазнав серйозної травми.

Артем Довбик

Форвард збірної України виступає за італійську "Рому", де отримує приблизно 5,56 млн євро на рік брутто, або близько 106,9 тис. євро на тиждень. Його контракт із римським клубом розрахований до літа 2029 року, а загальна гарантована сума виплат за угодою становить понад 22 млн євро без урахування бонусів.

Ілля Забарний

Центральний захисник французького гранда "Парі Сен-Жермен" після переходу до клубу отримує близько 5,45 млн євро на рік брутто, що дорівнює приблизно 104,8 тис. євро на тиждень. Його контракт діє до 2030 року, а сумарні виплати за угодою можуть перевищити 27 млн євро.

Відтак, серед трьох українців найбільшу базову зарплату має Артем Довбик, однак різниця між контрактами гравців є незначною - усі вони перебувають приблизно в одному фінансовому діапазоні футболістів провідних європейських ліг. При цьому фактичні доходи можуть бути більшими, адже контракти передбачають бонуси, підписні виплати та комерційні угоди, які не входять до базових зарплат.

Нагадаємо

Гравець збірної України з футболу Олександр Зінченко підписав контракт з амстердамським "Аяксом" щонайменше до кінця поточного сезону.

Форвард збірної України Довбик переніс операцію: скільки пропустить нападник19.01.26, 20:18 • 2947 переглядiв

Станіслав Кармазін

Спорт
Україна