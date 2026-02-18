Найбільш оплачувані футболісти України - скільки заробляють Олександр Зінченко, Артем Довбик та Ілля Забарний
Олександр Зінченко, Артем Довбик та Ілля Забарний є найбільш високооплачуваними українськими футболістами. Їхні річні зарплати в європейських клубах становлять від 5 до 5,56 мільйонів євро брутто.
Футболісти світового рівня мають великі заробітні плати. Наприклад, Кріштіану Роналду має зарплатню в понад 200 мільйонів євро в "Аль-Насрі". Українські майстри шкіряного снаряду також мають досить непогані зарплати. Провідні футболісти збірної України, які виступають у топчемпіонатах Європи, мають контракти із заробітними платами на рівні кількох мільйонів євро на рік. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані фінансового порталу Capology.
Найбільш високооплачуваними серед українських футболістів нині є Олександр Зінченко, Артем Довбик та Ілля Забарний.
Олександр Зінченко
Український універсал виступає за амстердамський "Аякс", де його річна зарплата становить близько 5 млн євро брутто, що відповідає приблизно 96 тис. євро на тиждень без урахування бонусів. До речі, нещодавно у своєму дебютному поєдинку за амстердамців Олександр зазнав серйозної травми.
Артем Довбик
Форвард збірної України виступає за італійську "Рому", де отримує приблизно 5,56 млн євро на рік брутто, або близько 106,9 тис. євро на тиждень. Його контракт із римським клубом розрахований до літа 2029 року, а загальна гарантована сума виплат за угодою становить понад 22 млн євро без урахування бонусів.
Ілля Забарний
Центральний захисник французького гранда "Парі Сен-Жермен" після переходу до клубу отримує близько 5,45 млн євро на рік брутто, що дорівнює приблизно 104,8 тис. євро на тиждень. Його контракт діє до 2030 року, а сумарні виплати за угодою можуть перевищити 27 млн євро.
Відтак, серед трьох українців найбільшу базову зарплату має Артем Довбик, однак різниця між контрактами гравців є незначною - усі вони перебувають приблизно в одному фінансовому діапазоні футболістів провідних європейських ліг. При цьому фактичні доходи можуть бути більшими, адже контракти передбачають бонуси, підписні виплати та комерційні угоди, які не входять до базових зарплат.
