Офіційно: Олександр Зінченко став гравцем амстердамського "Аякса"

Гравець збірної України з футболу Олександр Зінченко перейшов з лондонського "Арсенала" в амстердамський "Аякс". Про це повідомляє пресслужба клубу з Нідерландів, інформує УНН.

Зазначається, що контракт 29-річного захисника розрахований до кінця поточного сезону.

Олександр - досвідчений гравець, який дасть нам негайний якісний поштовх у виступах у Лізі чемпіонів. Як лівий захисник, він тактично сильний, забезпечує стабільність в обороні та ідеально підходить до нашого стилю гри. Олександр довів у Прем'єр-лізі, що, окрім своїх захисних якостей, він також може відігравати важливу роль у розбудові атаки та прориві ліній. Тому ми дуже раді, що він посилить нашу команду принаймні до літа