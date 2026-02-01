$42.850.00
1 лютого, 12:49 • 7280 перегляди
Неверифіковані термінали Starlink припинять роботу в Україні: Федоров розповів про деталі реєстрації
1 лютого, 12:14 • 14266 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 32940 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 22037 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 31450 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 25650 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 43349 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 59965 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 38487 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 35813 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Офіційно: Олександр Зінченко став гравцем амстердамського "Аякса"

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Гравець збірної України з футболу Олександр Зінченко підписав контракт з амстердамським "Аяксом" щонайменше до кінця поточного сезону. 29-річний захисник подякував "Арсеналу" за підтримку та досвід.

Офіційно: Олександр Зінченко став гравцем амстердамського "Аякса"

Гравець збірної України з футболу Олександр Зінченко перейшов з лондонського "Арсенала" в амстердамський "Аякс". Про це повідомляє пресслужба клубу з Нідерландів, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що контракт 29-річного захисника розрахований до кінця поточного сезону.

Олександр - досвідчений гравець, який дасть нам негайний якісний поштовх у виступах у Лізі чемпіонів. Як лівий захисник, він тактично сильний, забезпечує стабільність в обороні та ідеально підходить до нашого стилю гри. Олександр довів у Прем'єр-лізі, що, окрім своїх захисних якостей, він також може відігравати важливу роль у розбудові атаки та прориві ліній. Тому ми дуже раді, що він посилить нашу команду принаймні до літа

- сказав директор "Аякса" Марін Бойкер.

Сам Зінченко у соцмережі написав: "З нетерпінням чекаю на початок". Крім того, він звернувся до "Арсеналу", подякувавши клубу, партнерам і вболівальникам за підтримку і досвід, і підкреслив, що назавжди збереже теплі спогади про час у Лондоні.

Нагадаємо

Форвард молодіжної збірної України Артем Степанов перейшов з німецького "Байєр 04" до нідерландського "Утрехт" на правах оренди з можливістю викупу. 18-річний нападник гратиме під номером 18.

Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти Азербайджан09.09.25, 22:32 • 114488 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Спорт
Нідерланди