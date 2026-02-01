Офіційно: Олександр Зінченко став гравцем амстердамського "Аякса"
Київ • УНН
Гравець збірної України з футболу Олександр Зінченко підписав контракт з амстердамським "Аяксом" щонайменше до кінця поточного сезону. 29-річний захисник подякував "Арсеналу" за підтримку та досвід.
Гравець збірної України з футболу Олександр Зінченко перейшов з лондонського "Арсенала" в амстердамський "Аякс". Про це повідомляє пресслужба клубу з Нідерландів, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що контракт 29-річного захисника розрахований до кінця поточного сезону.
Олександр - досвідчений гравець, який дасть нам негайний якісний поштовх у виступах у Лізі чемпіонів. Як лівий захисник, він тактично сильний, забезпечує стабільність в обороні та ідеально підходить до нашого стилю гри. Олександр довів у Прем'єр-лізі, що, окрім своїх захисних якостей, він також може відігравати важливу роль у розбудові атаки та прориві ліній. Тому ми дуже раді, що він посилить нашу команду принаймні до літа
Сам Зінченко у соцмережі написав: "З нетерпінням чекаю на початок". Крім того, він звернувся до "Арсеналу", подякувавши клубу, партнерам і вболівальникам за підтримку і досвід, і підкреслив, що назавжди збереже теплі спогади про час у Лондоні.
Нагадаємо
Форвард молодіжної збірної України Артем Степанов перейшов з німецького "Байєр 04" до нідерландського "Утрехт" на правах оренди з можливістю викупу. 18-річний нападник гратиме під номером 18.
