Официально: Александр Зинченко стал игроком амстердамского «Аякса»
Киев • УНН
Игрок сборной Украины по футболу Александр Зинченко подписал контракт с амстердамским «Аяксом» как минимум до конца текущего сезона. 29-летний защитник поблагодарил «Арсенал» за поддержку и опыт.
Игрок сборной Украины по футболу Александр Зинченко перешел из лондонского "Арсенала" в амстердамский "Аякс". Об этом сообщает пресс-служба клуба из Нидерландов, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что контракт 29-летнего защитника рассчитан до конца текущего сезона.
Александр — опытный игрок, который даст нам немедленный качественный толчок в выступлениях в Лиге чемпионов. Как левый защитник, он тактически силен, обеспечивает стабильность в обороне и идеально подходит к нашему стилю игры. Александр доказал в Премьер-лиге, что, помимо своих защитных качеств, он также может играть важную роль в развитии атаки и прорыве линий. Поэтому мы очень рады, что он усилит нашу команду по крайней мере до лета
Сам Зинченко в соцсети написал: "С нетерпением жду начала". Кроме того, он обратился к "Арсеналу", поблагодарив клуб, партнеров и болельщиков за поддержку и опыт, и подчеркнул, что навсегда сохранит теплые воспоминания о времени в Лондоне.
Напомним
Форвард молодежной сборной Украины Артем Степанов перешел из немецкого "Байер 04" в нидерландский "Утрехт" на правах аренды с возможностью выкупа. 18-летний нападающий будет играть под номером 18.
