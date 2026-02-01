$42.850.00
1 февраля, 12:49 • 7240 просмотра
Неверифицированные терминалы Starlink прекратят работу в Украине: Федоров рассказал о деталях регистрации
1 февраля, 12:14 • 14222 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 32895 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 22009 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 31426 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 25635 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 43335 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 59961 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 38484 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 35806 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
Официально: Александр Зинченко стал игроком амстердамского «Аякса»

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Игрок сборной Украины по футболу Александр Зинченко подписал контракт с амстердамским «Аяксом» как минимум до конца текущего сезона. 29-летний защитник поблагодарил «Арсенал» за поддержку и опыт.

Официально: Александр Зинченко стал игроком амстердамского «Аякса»

Игрок сборной Украины по футболу Александр Зинченко перешел из лондонского "Арсенала" в амстердамский "Аякс". Об этом сообщает пресс-служба клуба из Нидерландов, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что контракт 29-летнего защитника рассчитан до конца текущего сезона.

Александр — опытный игрок, который даст нам немедленный качественный толчок в выступлениях в Лиге чемпионов. Как левый защитник, он тактически силен, обеспечивает стабильность в обороне и идеально подходит к нашему стилю игры. Александр доказал в Премьер-лиге, что, помимо своих защитных качеств, он также может играть важную роль в развитии атаки и прорыве линий. Поэтому мы очень рады, что он усилит нашу команду по крайней мере до лета

- сказал директор "Аякса" Марин Бойкер.

Сам Зинченко в соцсети написал: "С нетерпением жду начала". Кроме того, он обратился к "Арсеналу", поблагодарив клуб, партнеров и болельщиков за поддержку и опыт, и подчеркнул, что навсегда сохранит теплые воспоминания о времени в Лондоне.

Напомним

Форвард молодежной сборной Украины Артем Степанов перешел из немецкого "Байер 04" в нидерландский "Утрехт" на правах аренды с возможностью выкупа. 18-летний нападающий будет играть под номером 18.

Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить Азербайджан09.09.25, 22:32 • 114488 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Спорт
Нидерланды