Работаю индивидуально - Довбик ответил на обвинения в отказе играть за сборную Украины

Нападающий сборной Украины и итальянской "Болоньи" Артём Довбик отверг обвинения в том, что не хочет играть за сборную, отметив, что у него микротравма, поэтому он до сих пор тренируется индивидуально, передаёт УНН.

16 сентября главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера объявил состав сборной Украины на матчи Лиги наций, в котором, в частности, находился нападающий "Болоньи" Артём Довбик.

Однако уже на следующий день стало известно, что из-за травм состав сборной Украины по футболу покинули нападающий итальянской "Болоньи" Артём Довбик и полузащитник житомирского "Полесья" Александр Андриевский.

Вместо них Мальдера вызвал двух футболистов из резервного списка: полузащитника "Динамо" Александра Пихалёнка и нападающего "Полесья" Игоря Краснопира.

В то же время 21 сентября "Болонья" сообщила, что Артём Довбик вернулся к тренировкам вместе с командой.

Итальянское издание Corriere dello Sport сегодня сообщило, что Довбик отказался от вызова в сборную Украины.

В комментарии Tribuna.com украинец рассказал, что информация о том, что он уже полностью тренируется с командой, не совсем соответствует действительности.

За три дня до игры с "Торино" мы общались с Мальдерой, поскольку я пропустил игру с "Наполи". Я объяснил ему, какая у меня травма, и сказал, что готовлюсь к матчу с "Торино" и к сборной. Но на тренировке перед матчем я попытался потренироваться с командой и понял, что ещё рано. Я позвонил ему и объяснил, что мне нужна ещё примерно неделя, чтобы быть полностью готовым. Мы вместе приняли решение, что я должен на 100% залечить травму и только после этого возвращаться. Это задняя поверхность бедра. Другая травма, а не рецидив, как писали. Последние несколько дней я уже начал тренироваться с командой, но пока участвую только в разминке, а дальше работаю индивидуально. Поэтому информация о том, что я уже полностью тренируюсь с командой, не совсем соответствует действительности