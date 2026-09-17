Довбик та Андрієвський вибули зі складу збірної через травми - хто замінить гравців
Київ • УНН
Артем Довбик отримав травму, а Олександр Андрієвський захворів на апендицит. Їх замінять Піхальонок і Краснопір.
Через травми зі складу збірної України з футболу вибули нападник італійської "Болоньї" Артем Довбик та півзахисник житомирського "Полісся" Олександр Андрієвський. Про це передає УНН з посиланням на УАФ.
Деталі
У складі збірної України відбулися зміни. Через травму, отриману у клубі, вибув Артем Довбик, натомість Олександру Андрієвському приєднатися до національної команди завадить апендицит
Замість них головний тренер Андреа Мальдера викликав двох футболістів із резервного списку: півзахисника "Динамо" Олександра Піхальонка і нападника "Полісся" Ігоря Краснопіра.
Доповнення
Головний тренер збірної України Андреа Мальдера оголосив склад головної команди, яка буде готуватися до матчів Ліги націй 2026/2027 проти Угорщини та Грузії.
Дебютні виклики отримали вінгер польського "Гурніка" Максим Хлань, Артем Степанов з нідерландського "Утрехта", півзахисник англійського "Лінкольна" Іван Варфоломєєв, а також захисник черкаського "ЛНЗ" Олександр Драмбаєв.
Україна розпочне виступи у Лізі Націй 25 вересня матчем проти Угорщини на виїзді. Наша збірна потрапила до групи В2 Ліги Націй 2026/2027, де окрім Угорщини, виступатимуть також Грузія та Північна Ірландія. Турнір пов'язаний із кваліфікацією Євро-2028.
28 вересня Україна зіграє проти Грузії також на виїзді, а наступні два поєдинки будуть номінально домашніми:
- 2 жовтня - проти
Північної Ірландії;
- 5 жовтня - проти
Угорщини.
Нова надія українського нападу - хто такий Артем Степанов, на якого розраховує Мальдера, та як він здійняв шум у Нідерландах16.09.26, 18:40 • 52212 переглядiв