Довбик та Андрієвський вибули зі складу збірної через травми - хто замінить гравців

Через травми зі складу збірної України з футболу вибули нападник італійської "Болоньї" Артем Довбик та півзахисник житомирського "Полісся" Олександр Андрієвський. Про це передає УНН з посиланням на УАФ.

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У складі збірної України відбулися зміни. Через травму, отриману у клубі, вибув Артем Довбик, натомість Олександру Андрієвському приєднатися до національної команди завадить апендицит - йдеться у повідомленні УАФ.

Замість них головний тренер Андреа Мальдера викликав двох футболістів із резервного списку: півзахисника "Динамо" Олександра Піхальонка і нападника "Полісся" Ігоря Краснопіра.

Доповнення

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера оголосив склад головної команди, яка буде готуватися до матчів Ліги націй 2026/2027 проти Угорщини та Грузії.

Дебютні виклики отримали вінгер польського "Гурніка" Максим Хлань, Артем Степанов з нідерландського "Утрехта", півзахисник англійського "Лінкольна" Іван Варфоломєєв, а також захисник черкаського "ЛНЗ" Олександр Драмбаєв.

Україна розпочне виступи у Лізі Націй 25 вересня матчем проти Угорщини на виїзді. Наша збірна потрапила до групи В2 Ліги Націй 2026/2027, де окрім Угорщини, виступатимуть також Грузія та Північна Ірландія. Турнір пов'язаний із кваліфікацією Євро-2028.

28 вересня Україна зіграє проти Грузії також на виїзді, а наступні два поєдинки будуть номінально домашніми:

2 жовтня - проти Північної Ірландії;

5 жовтня - проти Угорщини.

Нова надія українського нападу - хто такий Артем Степанов, на якого розраховує Мальдера, та як він здійняв шум у Нідерландах