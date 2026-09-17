Пункт пропуску "Паланка" на кордоні з Молдовою тимчасово призупинив роботу

Пункт пропуску "Маяки-Удобне - Паланка" на кордоні з Молдовою тимчасово призупинив роботу через збій у мережі зв'язку, яка забезпечує інтернет та відповідно роботу інформаційних систем. Про це повідомляє Митна служба Молдови, передає УНН.

На даний момент робота митного пункту "Паланка" тимчасово призупинена через несправність в мережі зв’язку, яка забезпечує підключення до Інтернету і, відповідно, функціонування інформаційних систем, що використовуються контролюючими органами під час перетину кордону. Несправність сталася за межами території митного пункту - йдеться у повідомленні.

Технічна бригада відповідального оператора виїхала на місце події та вживає необхідних заходів для усунення несправності. До відновлення з’єднання та роботи митного пункту "Паланка" Митна служба рекомендувала мандрівникам обирати перетин кордону через митний пункт "Тудора".

За даними ДПСУ, станом на 12:00 на пункті пропуску "Маяки-Удобне - Паланка" перебуває 40 автомобілів у черзі. З них - 10 на в’їзд, 30 - на виїзд.

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