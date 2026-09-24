Працюю індивідуально - Довбик відповів на звинувачення щодо відмови грати за збірну України

Форвард збірної України та італійської "Болоньї" Артем Довбик відкинув звинувачення щодо того, що не бажає грати за збірну, зазначивши, що має мікротравму, а тому досі тренується індивідуально, передає УНН.

16 вересня головний тренер збірної України Андреа Мальдера оголосив склад збірної України на матчі Ліги націй, де, зокрема, у списках перебував форвард "Болоньї" Артем Довбик.

Проте вже наступного дня стало відомо, що через травми зі складу збірної України з футболу вибули нападник італійської "Болоньї" Артем Довбик та півзахисник житомирського "Полісся" Олександр Андрієвський.

Замість них Мальдера викликав двох футболістів із резервного списку: півзахисника "Динамо" Олександра Піхальонка і нападника "Полісся" Ігоря Краснопіра.

Водночас 21 вересня "Болонья" повідомила, що Артем Довбик повернувся до тренувань разом із командою.

Італійське видання Corriere dello Sport сьогодні повідомило, що Довбик відмовився від виклику до збірної України.

У коментарі Tribuna.com українець розповів, що інформація, про те, що він вже повністю тренується з командою, не зовсім відповідає дійсності.

За три дні до гри з Торіно ми спілкувалися з Мальдерою, оскільки я пропустив гру з Наполі. Я пояснив йому, яка в мене травма, і сказав, що готуюся до матчу з "Торіно" та до збірної. Але на тренуванні перед матчем я спробував потренуватися з командою і зрозумів, що ще зарано. Я зателефонував йому та пояснив, що мені потрібен ще приблизно тиждень, щоб бути повністю готовим. Ми разом прийняли рішення, що я повинен на 100% залікувати травму і тільки після цього повертатися. Це задня поверхня стегна. Інша травма, а не як писали, що рецидив. Останні декілька днів я вже почав тренуватися з командою, але поки що беру участь лише в розминці, а далі працюю індивідуально. Тому інформація про те, що я вже повністю тренуюся з командою, не зовсім відповідає дійсності