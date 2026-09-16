Цыганков забил дебютный гол за "Аякс" через 12 минут после выхода на поле

Украинский вингер Виктор Цыганков забил свой первый гол за амстердамский «Аякс». Украинец отличился в разгромном матче чемпионата Нидерландов против «Виллема II», пишет УНН.

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Цыганков начал перенесённый матч 3-го тура Эредивизи на скамейке запасных и появился на поле на 57-й минуте, заменив Стевена Бергейса.

Уже на 69-й минуте украинец получил передачу от Оскара Глуха и ударом левой ногой отправил мяч в нижний угол ворот, сделав счёт 3:0.

Первый гол после летнего трансфера

В итоге «Аякс» разгромил «Виллем II» со счётом 5:1. Помимо Цыганкова, за амстердамцев забивали Деви Классен, Юлиан Брандт, Оскар Глух и Каспер Дольберг.

Для 28-летнего украинца это уже второе результативное действие за новый клуб. 12 сентября Цыганков отдал свою первую голевую передачу за «Аякс» в матче против «Фортуны», который амстердамцы также выиграли со счётом 5:1.

Цыганков перешёл в «Аякс» из испанской «Жироны» в конце августа 2026 года. Его дебют за амстердамский клуб состоялся 5 сентября в матче против ПСВ.

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