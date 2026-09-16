Циганков забив дебютний гол за "Аякс" через 12 хвилин після виходу на поле
Київ • УНН
Віктор Циганков забив перший гол за "Аякс" у матчі з «Віллемом II». Амстердамці перемогли з рахунком 5:1.
Український вінгер Віктор Циганков забив свій перший гол за амстердамський "Аякс". Українець відзначився у розгромному матчі чемпіонату Нідерландів проти "Віллема II", пише УНН.
Деталі
Циганков розпочав перенесений матч 3-го туру Ередивізі на лаві запасних та з'явився на полі на 57-й хвилині, замінивши Стевена Бергейса.
Вже на 69-й хвилині українець отримав передачу від Оскара Глуха та ударом лівою ногою відправив м'яч у нижній кут воріт, зробивши рахунок 3:0.
Перший гол після літнього трансферу
У підсумку "Аякс" розгромив "Віллем II" з рахунком 5:1. Крім Циганкова, за амстердамців забивали Деві Классен, Юліан Брандт, Оскар Глух та Каспер Дольберг.
Для 28-річного українця це вже друга результативна дія за новий клуб. 12 вересня Циганков віддав свій перший асист за "Аякс" у матчі проти "Фортуни", який амстердамці також виграли 5:1.
Циганков перейшов до "Аякса" з іспанської "Жирони" наприкінці серпня 2026 року. Його дебют за амстердамський клуб відбувся 5 вересня у матчі проти ПСВ.
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