"Жирона" начала дисциплинарное производство в отношении Цыганкова после его публикаций в Instagram
Киев • УНН
Испанская "Жирона" начала дисциплинарное производство в отношении Виктора Цыганкова из-за его недавнего поведения. Клуб считает, что действия игрока могут нарушать договорные обязательства.
Испанская «Жирона» начала дисциплинарное производство в отношении вингера клуба и сборной Украины Виктора Цыганкова из-за его недавнего поведения. Об этом говорится в заявлении клуба, передает УНН.
ФК «Жирона» сообщает, что начал дисциплинарное производство в отношении Виктора Цыганкова в связи с его недавним поведением. Клуб считает, что действия игрока могут представлять собой нарушение его договорных обязательств и не соответствуют стандартам поведения, которых требует клуб
В клубе заявили, что будут защищать свои права и интересы и принимать соответствующие меры в рамках этой процедуры, добавив, что в настоящее время клуб не будет делать никаких других публичных заявлений по этому поводу.
Дополнение
УНН со ссылкой на испанские СМИ сообщал, что Виктор Цыганков, попавший в заявку «Жироны», не захотел выходить на замену в матче против «Леганеса».
По информации издания AS, сразу после финального свистка в раздевалке произошла стычка с участием Цыганкова и одного из представителей медицинского штаба команды.
Впоследствии Цыганков опубликовал скриншоты, на которых видно, что клуб в настоящее время не разрешает футболисту давать какие-либо интервью.
Скандал в «Жироне» — Цыганков и Ванат приняли участие в драке в раздевалке, клуб запрещает футболистам общаться с прессой17.08.26, 22:24 • 12653 просмотра