“Жирона” розпочала дисциплінарне провадження щодо Циганкова після його публікацій в Instagram
Київ • УНН
Іспанська Жирона розпочала дисциплінарне провадження щодо Віктора Циганкова через його нещодавню поведінку. Клуб вважає, що дії гравця можуть порушувати договірні зобов'язання.
Іспанська "Жирона" розпочала дисциплінарне провадження щодо вінгера клубу та збірної України Віктора Циганкова через його нещодавню поведінку. Про це йдеться у заяві клубу, передає УНН.
ФК "Жирона" повідомляє, що розпочав дисциплінарне провадження щодо Віктора Циганкова у зв’язку з його нещодавньою поведінкою. Клуб вважає, що дії гравця можуть становити порушення його договірних зобов’язань і не відповідають стандартам поведінки, яких вимагає клуб
У клубі заявили, що захищатимуть свої права та інтереси й вживатимуть відповідних заходів у рамках цієї процедури, додавши, що наразі клуб не робитиме жодних інших публічних заяв з цього приводу.
Доповнення
УНН з посиланням на іспанські ЗМІ повідомляв, що Віктор Циганков, який потрапив у заявку "Жирони" не захотів виходити на заміну у матчі проти "Леганесу".
За інформацією видання AS, одразу після фінального свистка в роздягальні сталася сутичка за участю Циганкова та одного з представників медичного штабу команди.
Згодом Циганков опублікував скріншоти, на яких видно, що клуб наразі не дозволяє футболісту давати будь-які інтерв’ю.
Скандал у “Жироні” - Циганков та Ванат взяли участь у бійці в роздягальні, клуб забороняє футболістам спілкуватися з пресою17.08.26, 22:24 • 12870 переглядiв