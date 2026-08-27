Цыганков перешёл из «Жироны» в «Аякс»

Фото: www.instagram.com/afcajax

Вингер сборной Украины и испанской "Жироны" Виктор Цыганков перешёл в нидерландский "Аякс". Об этом сообщает пресс-служба клуба, передаёт УНН.

Подробности

"Аякс" достиг договорённости с "Жироной" и Виктором Цыганковым относительно трансфера нападающего. 28-летний вингер подписал в Амстердаме контракт, который будет действовать до 30 июня 2029 года - заявили в клубе.

Технический директор "Аякса" Йорди Кройфф заявил: "Мы очень рады, что Виктор подписал с нами контракт. С его приходом в состав присоединился опытный игрок, который сразу же усилит команду. Кроме того, он хорошо знаком со стилем игры, который мы стремимся внедрить. Мы работаем над тем, чтобы он как можно скорее был готов выйти на поле".

В клубе также добавили, что Цыганков будет выступать под руководством Мичела — бывшего тренера "Жироны", под руководством которого вингер играл три года.

Цыганков будет выступать в "Аяксе" под 11-м номером.

Дополнение

Цыганков перешёл в "Жирону" из киевского "Динамо" в январе 2023 года за 5 млн евро. Как сообщали СМИ, в договоре между "Динамо" и "Жироной", заключённом во время перехода Цыганкова в 2023 году, было прописано 50% от следующей продажи футболиста, если сумма трансфера составит не менее 5 млн евро.

Вместо этого, по данным портала Transfermarkt, "Аякс" заплатил "Жироне" 4 млн евро за переход украинца, поэтому "Динамо" не получит средства за переход игрока.

Напомним

Скандал вокруг Виктора Цыганкова набирает обороты после стартового матча "Жироны" в Сегунде. Испанские СМИ сообщили об отказе Цыганкова, а также другого украинца — Владислава Ваната — выходить на замену и о конфликте в раздевалке.

Испанская "Жирона" начала дисциплинарное производство в отношении вингера клуба и сборной Украины Виктора Цыганкова из-за его недавнего поведения.