Цыганков перешёл из «Жироны» в «Аякс»

$44.570.1052.010.08
ukenru
10:48 • 16363 просмотра
россияне повторно атаковали Херсонскую ТЭЦ 4 КАБами, оборудование уничтожено - Нафтогаз
10:37 • 16223 просмотра
Жертвами наводнения в Непале стали уже более 330 человек, более 900 пропали без вести
09:50 • 24622 просмотра
В Киеве во время полномасштабной войны родилось более 86 тысяч детей PhotoVideo
09:43 • 20852 просмотра
рф планирует дополнительную мобилизацию 600 тысяч человек в 2026–2027 годах - разведка
09:14 • 28189 просмотра
В ЕС хотят возобновить план использования замороженных активов рф для Украины - FT
08:54 • 24325 просмотра
россия атаковала предприятие в Запорожье, вспыхнул пожар
08:29 • 28875 просмотра
В Непале после наводнений пропали без вести 55 украинцев - МИД
06:19 • 29776 просмотра
Семь баллистических ракет и "Оникс", а также 225 из 258 дронов обезвредили за ночь
27 августа, 05:33 • 26504 просмотра
Одесская область более 7 часов находилась под атакой рф: повреждены высотка и инфраструктураPhoto
27 августа, 04:30 • 31187 просмотра
Италия передаст Украине четыре батареи SAMP/T NG, ракеты-перехватчики и радары
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
3.7м/с
45%
754мм
Популярные новости
Что празднуют 27 августа в Украине и мире27 августа, 04:00 • 25903 просмотра
Цена на пшеницу достигла трехлетнего максимума, поскольку в мире опасаются усиления войны рф против Украины27 августа, 04:44 • 27815 просмотра
Атака рф на Киев повредила гимназию и медучреждениеPhoto27 августа, 05:17 • 38531 просмотра
Как правильно запекать в фольге, чтобы мясо, овощи и рыба оставались сочными06:59 • 56695 просмотра
В Харькове попадание в торговый центр в результате удара рф - мэр09:21 • 23125 просмотра
публикации
Как правильно запекать в фольге, чтобы мясо, овощи и рыба оставались сочными06:59 • 57215 просмотра
Новые правила отсрочки от мобилизации: в Раде хотят предоставить её родителям-одиночкам26 августа, 16:14 • 73562 просмотра
"Оружие, для использования которого нужно просить разрешение, — это макет": Fire Point объяснила отказ от kill switchPhoto26 августа, 13:15 • 71849 просмотра
В Киеве стартует 17-й Одесский кинофестиваль: что покажут в этом годуPhoto26 августа, 11:45 • 74464 просмотра
БЭБ открывает дела до установления налоговой задолженности: бизнес предупреждает о рисках уголовного давления
Эксклюзив
26 августа, 07:30 • 89136 просмотра
Актуальные люди
Олег Синегубов
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Киевская область
Харьков
Соединённые Штаты
Полтавская область
Реклама
УНН Lite
Руперт Гринт вернётся к роли Рона Уизли в «Гарри Поттере», но уже не на экранахPhoto27 августа, 00:07 • 57285 просмотра
Райан Рейнольдс показал редкие фотографии детей в день рождения Блейк ЛайвлиPhoto26 августа, 22:05 • 41733 просмотра
Стало известно, от чего умерла звезда кантри Долли Партон26 августа, 04:39 • 65049 просмотра
Мадонна показала редкие фото своих дочерей-близнецов: какими они были в детствеPhoto26 августа, 01:06 • 63046 просмотра
"Вы не до конца понимаете": близкие Панеттьери призвали не спекулировать слухами о причине ее смерти25 августа, 23:05 • 64514 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Ракетная система С-400
Отопление
Financial Times
ATACMS

Цыганков перешёл из «Жироны» в «Аякс»

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Украинский вингер подписал с «Аяксом» контракт до 30 июня 2029 года и будет выступать под 11-м номером. По данным Transfermarkt, трансфер стоил 4 млн евро.

Цыганков перешёл из «Жироны» в «Аякс»
Фото: www.instagram.com/afcajax

Вингер сборной Украины и испанской "Жироны" Виктор Цыганков перешёл в нидерландский "Аякс". Об этом сообщает пресс-служба клуба, передаёт УНН.

Подробности

"Аякс" достиг договорённости с "Жироной" и Виктором Цыганковым относительно трансфера нападающего. 28-летний вингер подписал в Амстердаме контракт, который будет действовать до 30 июня 2029 года

 - заявили в клубе.

Технический директор "Аякса" Йорди Кройфф заявил: "Мы очень рады, что Виктор подписал с нами контракт. С его приходом в состав присоединился опытный игрок, который сразу же усилит команду. Кроме того, он хорошо знаком со стилем игры, который мы стремимся внедрить. Мы работаем над тем, чтобы он как можно скорее был готов выйти на поле".

В клубе также добавили, что Цыганков будет выступать под руководством Мичела — бывшего тренера "Жироны", под руководством которого вингер играл три года.

Цыганков будет выступать в "Аяксе" под 11-м номером.

Дополнение

Цыганков перешёл в "Жирону" из киевского "Динамо" в январе 2023 года за 5 млн евро. Как сообщали СМИ, в договоре между "Динамо" и "Жироной", заключённом во время перехода Цыганкова в 2023 году, было прописано 50% от следующей продажи футболиста, если сумма трансфера составит не менее 5 млн евро.

Вместо этого, по данным портала Transfermarkt, "Аякс" заплатил "Жироне" 4 млн евро за переход украинца, поэтому "Динамо" не получит средства за переход игрока.

Напомним

Скандал вокруг Виктора Цыганкова набирает обороты после стартового матча "Жироны" в Сегунде. Испанские СМИ сообщили об отказе Цыганкова, а также другого украинца — Владислава Ваната — выходить на замену и о конфликте в раздевалке.

Испанская "Жирона" начала дисциплинарное производство в отношении вингера клуба и сборной Украины Виктора Цыганкова из-за его недавнего поведения.

Павел Башинский

СпортНовости Мира
ФК «Динамо» Киев
Виктор Цыганков
Жирона ФК
Амстердам