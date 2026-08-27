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Циганков перейшов із "Жирони" до "Аякса"

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Український вінгер підписав із "Аяксом" контракт до 30 червня 2029 року та виступатиме під 11-м номером. За даними Transfermarkt, трансфер коштував 4 млн євро.

Циганков перейшов із "Жирони" до "Аякса"
Фото: www.instagram.com/afcajax

Вінгер збірної України та іспанської "Жирони" Віктор Циганков перейшов до нідерландського "Аякса". Про це повідомляє пресслужба клубу, передає УНН.

Деталі

"Аякс" досяг домовленості з "Жироною" та Віктором Циганковим щодо трансферу нападника. 28-річний вінгер підписав в Амстердамі контракт, який діятиме до 30 червня 2029 року

 - заявили у клубі.

Технічний директор "Аяксу" Йорді Кройфф заявив: "Ми дуже раді, що Віктор підписав з нами контракт. З його приходом до складу приєднався досвідчений гравець, який одразу ж посилить команду. Крім того, він добре знайомий зі стилем гри, який ми прагнемо впровадити. Ми працюємо над тим, щоб він якнайшвидше був готовий до виходу на поле".

У клубі також додали, що Циганков виступатиме під керівництвом Мічела - колишнього тренера "Жирони", під керівництвом якого вінгер грав три роки.

Циганков виступатиме в "Аяксі" під 11 номером.

Доповнення

Циганков перейшов до "Жирони" з київського "Динамо" у січні 2023 року за 5 млн євро. Як повідомляли ЗМІ, у договорі між "Динамо" та "Жироною", укладеному під час переходу Циганкова у 2023 році, було прописано 50% від наступного продажу футболіста, якщо сума трансферу становитиме щонайменше 5 млн євро.

Натомість, за даними порталу Transfermarkt, "Аякс" заплатив "Жироні" 4 млн євро за перехід українця, а тому "Динамо" не отримає кошти за перехід гравця.

Нагадаємо

Скандал навколо Віктора Циганкова набирає обертів після стартового матчу "Жирони" у Сегунді. Іспанські ЗМІ повідомили про відмову Циганкова, а також іншого українця - Владислава Ваната - виходити на заміну та конфлікт у роздягальні.

Іспанська "Жирона" розпочала дисциплінарне провадження щодо вінгера клубу та збірної України Віктора Циганкова через його нещодавню поведінку.

Павло Башинський

СпортСвіт
ФК «Динамо» Київ
Віктор Циганков
Жирона (футбольний клуб)
Амстердам