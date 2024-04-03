Бывший футбольный босс Испании Рубиалес арестован в аэропорту Мадрида

Луис Рубиалес, бывший президент Испанской футбольной ассоциации, был арестован в связи с обвинениями в коррупции, - сотрудники полиции взяли Рубиалеса под стражу в аэропорту Мадрида, передает УНН со ссылкой на El Pais.

Детали

Гражданская гвардия арестовала бывшего президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса после приземления в эту среду в аэропорту имени Адольфо Суареса в Мадриде на рейсе из Доминиканской Республики, где он был в командировке. "После ареста Рубиалеса перевели в помещение оружейного института в Т-4, где в присутствии адвокатов у него сняли отпечатки пальцев и зачитали его права как задержанного", - пишет испанское издание.

Указывается, что Рубиалес находится под следствием по подозрению в заключении незаконных контрактов во время его пятилетнего президентства в RFEF.

Среди вероятных преступлений в этом деле - коррупция в деловых операциях, недобросовестное администрирование и отмывание денег.

Две недели назад следователи уже проводили обыски в штаб-квартире ассоциации и доме Рубиалеса в Гранаде на юге Испании. По сообщению радиостанции Cadena Ser, сотрудники гражданской полиции Guardia также вылетели в Доминиканскую Республику, чтобы обыскать там дом Рубиалеса.

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Справочно

Луис Рубиалес возглавлял испанскую федерацию в 2018-2023 годах. Он стал 26-м президентом в истории RFEF и сменил на посту Анхеля Марию Вильяра.

Бывший президент Федерации футбола Испании Рубиалес также известен тем, что крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженни Эрмосо, после того, как испанки победили на чемпионате. Возник скандал, а ФИФА отстранила главу испанской федерации от должности. В итоге, 46-летний Рубиалес под давлением подал в отставку.

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