Футбол: Украина сыграет товарищеские матчи с Германией, Польшей и Молдовой в июне

Национальная сборная Украины по футболу сыграет три товарищеских матча в июне против Германии, Польши и Молдовы, сообщили в УАФ во вторник, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, по просьбе главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва в июне для национальной команды организовано три товарищеских матча.

"Сейчас достигнута договоренность о том, что 3 июня сборная Украины сыграет с одной из самых титулованных команд мира - сборной Германии", - указали в УАФ.

Как отмечается, матч пройдет в Нюрнберге на стадионе "Макс Морлок" (начало - в 20:45 по местному времени).

Ранее договоренности о проведении гостевых товарищеских матчей в июне были достигнуты с Польшей (7 июня) и Молдовой (11 июня).

Дополнение

В УАФ указали, что со сборной Германии сине-желтые до этого встречались девять раз - четыре матча завершились вничью, пять раз победил бундестим.

Последний поединок с немецкой сборной украинцы сыграли в прошлом году: в июне 2023-го в Бремене соперники сильнейшего не выявили - 3:3.

Это был первый матч во главе сборной Украины для Сергея Реброва.