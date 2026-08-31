Україна обіграла Чорногорію та очолила групу у відборі на ЧС-2027 з баскетболу

Збірна України з баскетболу перемогла Чорногорію з рахунком 98:89 у другому матчі фінальної частини кваліфікації чемпіонату світу-2027 та вийшла на 1 місце у своїй групі. Про це пише УНН.

Деталі

Українці вдало розпочали зустріч, здійснивши ривок 14:5, однак Чорногорія скоротила відставання – перша чверть завершилася з рахунком 19:18. У другій десятихвилинці Україна знову перехопила ініціативу та пішла на велику перерву за переваги у 6 очок – 46:40.

У третій чверті "синьо-жовті" збільшили відрив до 10 очок – 72:62. У заключній частині зустрічі перевага України в певний момент сягнула 18 очок, а фінальна сирена зафіксувала перемогу команди – 98:89.

Михайлюк став найрезультативнішим гравцем матчу

Найбільше очок у поєдинку набрав Святослав Михайлюк – 23. Також український баскетболіст зробив 6 підбирань та віддав 4 результативні передачі. У складі Чорногорії найрезультативнішим став Йогі Феррелл із 22 очками.

Для України це друга поспіль перемога у фінальній частині відбору на ЧС-2027. У попередньому матчі команда перемогла Грецію з рахунком 82:76.

Після перемоги над Чорногорією збірна України має 14 очок після 8 матчів та очолює турнірну таблицю групи. Українці випереджають Іспанію та Грузію, які мають по 13 очок.

Збірна України з баскетболу розпочала з перемоги кваліфікацію на ЧС-2027