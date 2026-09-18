В США разбился истребитель F-16: пилот катапультировался, двое полицейских в больнице

В американском штате Мичиган разбился истребитель F-16 Fighting Falcon, принадлежавший 149-му истребительному авиакрылу Национальной гвардии ВВС Техаса. Пилот успел катапультироваться и выжил. После аварии в районе падения самолета возникла угроза утечки токсичного вещества, а двое сотрудников офиса шерифа были госпитализированы. Об этом сообщает CBS News, передает УНН.

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Авария произошла 17 сентября около 13:52 по местному времени в округе Гранд-Траверс неподалеку от города Траверс-Сити на севере Мичигана. По данным американских военных, F-16 выполнял учебный полет с базы Alpena Combat Readiness Training Center. Самолет принадлежал 149-му истребительному авиакрылу Национальной гвардии ВВС Техаса, базирующемуся на объединенной базе Сан-Антонио - Лэкленд.

Пилот был единственным человеком на борту. Перед столкновением самолета с землей он катапультировался. Его нашли неподалеку от места падения и доставили в медицинский центр Munson в Траверс-Сити. По информации местных властей, летчик находился в сознании и мог общаться с правоохранителями. Его состояние оценивалось как стабильное. Имя пилота пока не разглашают.

После падения истребителя на месте аварии возник пожар и прозвучало несколько взрывов. Из-за возможной утечки опасных веществ жителей в радиусе примерно одной мили от места катастрофы сначала призвали оставаться в помещениях, а затем эвакуировали.

Кроме того, медики сообщали о риске воздействия гидразина - токсичного вещества, которое используется в аварийной силовой установке F-16. В местной больнице развернули пункт деконтаминации для людей, которые могли контактировать с веществом.

По состоянию на утро 18 сентября двое сотрудников офиса шерифа округа Гранд-Траверс оставались в больнице с травмами, не представляющими угрозы для жизни. Других людей, обращавшихся за медицинской помощью, выписали.

Причину аварии пока официально не установили. Вместе с тем из записей переговоров пилотов с диспетчерами следует, что перед падением самолет мог столкнуться с птицей. Представители военных подчеркивают, что эта версия пока не подтверждена и проверяется в рамках расследования.

149-е истребительное авиакрыло находилось в Мичигане в рамках учений Operation Northern Cactus, во время которых военные отрабатывали перебазирование личного состава и техники, а также выполнение полетов с незнакомых площадок. После катастрофы часть запланированных полетов F-16 в этом районе отменили. Расследование причин падения истребителя продолжается.

Напомним

В августе 2026 года самолет F-16 Военно-воздушных сил Турции разбился в Ялове во время учебного полета. Пилот катапультировался и выжил.