У США розбився винищувач F-16: пілот катапультувався, двоє поліціянтів в лікарні

У штаті Мічиган у США розбився винищувач F-16 Fighting Falcon, який належав 149-му винищувальному авіакрилу Національної гвардії ВПС Техасу. Пілот встиг катапультуватися та вижив. Після аварії в районі падіння літака виникла загроза витоку токсичної речовини, а двоє співробітників офісу шерифа ушпиталили. Про це повідомляє CBS News, передає УНН.

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Аварія сталася 17 вересня близько 13:52 за місцевим часом в окрузі Гранд-Траверс неподалік міста Траверс-Сіті на півночі Мічигану. За даними американських військових, F-16 виконував навчальний політ із бази Alpena Combat Readiness Training Center. Літак належав 149-му винищувальному авіакрилу Національної гвардії ВПС Техасу, що базується на об'єднаній базі Сан-Антоніо-Лекленд.

Пілот був єдиною людиною на борту. Перед зіткненням літака із землею він катапультувався. Його знайшли неподалік місця падіння та доправили до медичного центру Munson у Траверс-Сіті. За інформацією місцевої влади, льотчик перебував при свідомості та міг спілкуватися з правоохоронцями. Його стан оцінювали як стабільний. Ім'я пілота наразі не оприлюднюють.

Після падіння винищувача на місці аварії виникла пожежа та пролунали кілька вибухів. Через можливий витік небезпечних речовин жителів у радіусі приблизно однієї милі від місця катастрофи спочатку закликали залишатися у приміщеннях, а згодом евакуювали.

Крім того, медики повідомляли про ризик впливу гідразину - токсичної речовини, яка використовується в аварійній силовій установці F-16. У місцевій лікарні розгорнули пункт деконтамінації для людей, які могли контактувати з речовиною.

Станом на ранок 18 вересня двоє співробітників офісу шерифа округу Гранд-Траверс залишалися в лікарні з травмами, які не становлять загрози життю. Інших людей, які зверталися по медичну допомогу, виписали.

Причину аварії поки офіційно не встановили. Водночас із записів переговорів пілотів із диспетчерами випливає, що перед падінням літак міг зіткнутися з птахом. Представники військових наголошують, що ця версія наразі не підтверджена та перевіряється в межах розслідування.

149-те винищувальне авіакрило перебувало в Мічигані в межах навчань Operation Northern Cactus, під час яких військові відпрацьовували перебазування особового складу та техніки і виконання польотів із незнайомих майданчиків. Після катастрофи частину запланованих польотів F-16 у районі скасували. Розслідування причин падіння винищувача триває.

Нагадаємо

У серпні 2026 року літак F-16 Повітряних сил Туреччини розбився в Ялові під час навчального польоту. Пілот катапультувався та вижив.