Взрыв возле ТЦК во Львовской области: задержанных подозревают в теракте, в жилище одного из них нашли еще два самодельных взрывных устройства
Киев • УНН
Двух жителей Львовской области подозревают в теракте возле Стрыйского ТЦК, где тяжело ранили военнослужащего. В жилище одного нашли еще два СВУ.
Двум мужчинам, задержанным после взрыва взрывного устройства возле ТЦК во Львовской области, сообщили о подозрении в совершении теракта. Как сообщили в СБУ, по месту жительства одного из фигурантов правоохранители обнаружили ещё два самодельных взрывных устройства, передаёт УНН.
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Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция "по горячим следам" задержали двух жителей Львовской области, совершивших теракт возле административного здания Стрыйского районного ТЦК 17 сентября этого года.
Как установило расследование, фигуранты забросили самодельное взрывное устройство (СВУ) на территорию военкомата. В результате происшествия пострадал военнослужащий режимного объекта.
Для совершения теракта его исполнители подъехали к зданию районного ТЦК на собственном автомобиле, один из злоумышленников выбросил самодельную бомбу через окно транспортного средства на парковочной площадке возле военкомата, после чего они поспешно покинули место происшествия.
Впоследствии во время осмотра взрывного устройства военнослужащим ТЦК произошла детонация СВУ, в результате которой он получил тяжёлое ранение.
По данным следствия, задержанными оказались двое жителей Николаевского района Львовской области в возрасте 48 и 41 года.
Во время обыска по месту жительства одного из фигурантов правоохранители обнаружили ещё два самодельных взрывных устройства. Их изъяли и направили на соответствующие экспертизы.
Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц).
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, в частности возможной причастности террористов к сотрудничеству с российскими спецслужбами.
Напомним
В Николаеве, который находится во Львовской области, произошёл взрыв возле здания ТЦК, ранение получил военнослужащий, его госпитализировали.