Американский миллионер погиб в авиакатастрофе в Кении

Миллионер-предприниматель в сфере морепродуктов, который когда-то входил в список Forbes "30 Under 30", был одним из пяти американцев, погибших в катастрофе вертолета в Кении в среду, сообщает New York Post, пишет УНН.

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Женатый отец двоих детей Роджер Дуарте, 42 года, погиб вместе с пятью другими пассажирами и пилотом после того, как вертолет разбился у подножия горы на севере Кении в среду утром.

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Дуарте, руководитель Telemundo Хосе Суарес, а также супруги Генри Парра и Адам Главати были идентифицированы как американцы, находившиеся на борту.

В авиакатастрофе также погибли генеральный директор разведывательного агентства Эквадора Мишель Сенси-Контуги, его жена Стефани Мария Холлихан Васконес, имеющая двойное гражданство США, и опытный пилот Джош Аутрам.