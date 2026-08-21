Американский миллионер погиб в авиакатастрофе в Кении
Киев • УНН
Роджер Дуарте, миллионер-предприниматель и бывший участник рейтинга Forbes 30 Under 30, погиб в Кении. На борту также находились ещё пятеро пассажиров и пилот.
Миллионер-предприниматель в сфере морепродуктов, который когда-то входил в список Forbes "30 Under 30", был одним из пяти американцев, погибших в катастрофе вертолета в Кении в среду, сообщает New York Post, пишет УНН.
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Женатый отец двоих детей Роджер Дуарте, 42 года, погиб вместе с пятью другими пассажирами и пилотом после того, как вертолет разбился у подножия горы на севере Кении в среду утром.
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Дуарте, руководитель Telemundo Хосе Суарес, а также супруги Генри Парра и Адам Главати были идентифицированы как американцы, находившиеся на борту.
В авиакатастрофе также погибли генеральный директор разведывательного агентства Эквадора Мишель Сенси-Контуги, его жена Стефани Мария Холлихан Васконес, имеющая двойное гражданство США, и опытный пилот Джош Аутрам.