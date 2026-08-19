В Кении разбился вертолёт с туристами - семь погибших

Семь человек — пилот и шестеро туристов — погибли в среду, когда вертолёт, на котором они летели, разбился в округе Самбуру в Кении, согласно полицейскому отчёту, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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Согласно предварительному отчёту полиции, воздушное судно направлялось в заповедник Лойсаба, когда разбилось.

В полицейском отчёте не указана национальность туристов.

Управление гражданской авиации Кении (KCAA) подтвердило аварию, но отказалось сообщить, сколько людей находилось на борту, или подтвердить их личности, указывает кенийское издание The Standard.

Вблизи места аварии сообщалось о дыме и огне, пока местные жители и аварийные бригады работали, чтобы добраться до обломков.

Агентство люксовых туров &Beyond подтвердило, что вертолёт, перевозивший его гостей, разбился возле горы Ололокве.

Компания заявила, что местные власти проводят расследование и что причина катастрофы пока не установлена.

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