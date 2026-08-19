У Кенії розбився гелікоптер з туристами - семеро загиблих
Київ • УНН
У Кенії загинули пілот і шестеро туристів під час аварії гелікоптера дорогою до заповідника Лойсаба. Причину катастрофи розслідують.
Семеро людей - пілот і шестеро туристів - загинули в середу, коли гелікоптер, на якому вони летіли, розбився в окрузі Самбуру у Кенії, згідно з поліцейським звітом, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Згідно з попереднім звітом поліції, авіасудно летіло до заповідника Лойсаба, коли розбилося.
У поліцейському звіті не вказано національність туристів.
Управління цивільної авіації Кенії (KCAA) підтвердило аварію, але відмовилося повідомити, скільки людей було на борту, або підтвердити їхні особи, вказує кенійське видання The Standard.
Поблизу місця аварії повідомлялося про дим і вогонь, коли місцеві жителі та аварійні бригади працювали, щоб дістатися до уламків.
Агентство лакшері-турів &Beyond підтвердило, що гелікоптер, який перевозив його гостей, розбився поблизу гори Ололокве.
Компанія заявила, що місцева влада проводить розслідування, і що причина катастрофи ще не встановлена.
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