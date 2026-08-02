В Перу разбился самолет с туристами над геоглифами Наски - погибли 13 человек
Киев • УНН
Самолет Cessna Caravan C-208 с 11 иностранными туристами и двумя членами экипажа разбился в Перу. Никто из 13 человек на борту не выжил.
В Перу разбился самолет с туристами, выполнявший экскурсионный полет над всемирно известными геоглифами Наски. Никто из находившихся на борту не выжил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Министерство транспорта и связи Перу отметило в своем заявлении, что на борту самолета находились 11 иностранных туристов - немцев, итальянцев и испанцев - и двое членов экипажа.
Небольшой самолет, модель Cessna Caravan C-208, принадлежал местной перуанской авиакомпании Aerodiana и вылетел из аэропорта Писко примерно в 12:10 по местному времени. Примерно в 13:00 по местному времени экипаж сообщил диспетчерской вышке аэропорта Наска о чрезвычайной ситуации, после чего радиосвязь была потеряна
По данным местных СМИ, сильный ветер вынудил небольшой самолет, на борту которого находились двое перуанских туристов, и другой самолет с шестью иностранными туристами на борту изменить курс на аэропорт Маркона.
Напомним
25 июля двухместный самолет врезался в жилой дом на северо-западе Германии. В результате удара погибли два человека.